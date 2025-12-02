Plazo fijo con tasas bajas: cuánto gano si deposito $700.000 a 30 días + Seguir en









Las entidades bancarias ofrecen distintos rendimientos dependiendo de si la inversión se hace de manera virtual o presencial.

El plazo fijo sigue siendo una gran opción para ahorrar dinero en 2025. Depositphotos

Los depósitos a plazo fijo siempre figuraron entre las mejores alternativas para resguardar pesos a corto plazo. Pero la baja de los intereses que se llevó a cabo en los últimos meses obliga a revisar bien cuánto deja cada inversión antes de invertir un mes.

La caída de las tasas afectó las ganancias y hoy el rendimiento real puede sentirse limitado frente a los precios, las divisas u otros instrumentos. De todas formas, puede ser útil para quien prefiere algo previsible y sin sobresaltos, siempre que se conozca el cálculo y los números finales.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo en diciembre 2025: cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días Los bancos ofrecen tasas distintas según el canal elegido. Esto provoca diferencias en el dinero que se retira al final del período, incluso cuando el capital y el plazo coinciden.

En diciembre 2025, muchos bancos trabajan con Tasas Nominales Anuales (TNA) por debajo del 30 %, algo que impacta en la ganancia mensual. Por eso un depósito de $700.000 a 30 días en el Banco Nación puede generar resultados diferentes según dónde se haga:

En sucursal , con una TNA de 21,50 % , el interés del mes ronda los $12.369,86 , por lo que el cliente obtiene $712.369,86 al finalizar los 30 días.

En canales digitales, con una TNA de 26 %, el rendimiento sube a $14.958,90, dejando un monto final cercano a $714.958,90. La diferencia no es menor si se busca sacar un rendimiento estable mes a mes. Uno de los puntos que influyen en la percepción del rendimiento son las tasas anuales efectivas (TEA), que son más altas que la TNA porque incorporan el efecto de reinvertir cada mes.

El plazo fijo sigue funcionando como una opción para quienes priorizan la previsibilidad frente al riesgo. El resultado no compite con alternativas más atractivas, pero ofrece una cifra clara y un retorno garantizado, sin riesgos.

