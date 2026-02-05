ETF de oro, el gran motor del rally: entradas récord y máximos históricos en 2025 Por Jorge Herrera + Seguir en









Mientras el frenesí por los metales preciosos continúa con ciertos vaivenes, vale la pena detenerse en el balance anual que dejaron los fondos ETF globales en el mercado del oro.

Los ETF de oro aumentaron más del doble en 2025. inbestme

La fiebre del oro tiene como grandes protagonistas no solo a los bancos centrales, el comercio minorista, en particular, la joyería, sino también a los cada vez más influyentes fondos ETF de oro globales quienes en 2025 fueron testigos del año más fuerte de entradas registrado, liderado por América del Norte. Los activos bajo gestión totales de los ETF de oro aumentaron más del doble en 2025 y las tenencias también aumentaron significativamente, alcanzando ambos niveles récord. Además, los volúmenes de negociación del mercado del oro se mantuvieron estables en el cierre del año pasado, concluyendo 2025 con un récord de 361.000 millones diarios. Veamos cómo cerró diciembre y el balance del año pasado para entender parte de la dinámica del mercado del oro a nivel global.

Vale recordar que el precio del oro batió récords 53 veces en 2025, y los inversores globales invirtieron una cantidad de capital sin precedentes en ETFs de oro con respaldo físico. Las entradas anuales se dispararon hasta los 89.000 millones de dólares, la mayor registrada, mientras que el precio del oro registró su mejor rendimiento desde 1979. A su vez, los activos bajo gestión de los ETFs de oro globales se duplicaron hasta alcanzar un máximo histórico de 559.000 millones de dólares, con tenencias que alcanzaron un máximo histórico de 4.025 toneladas, frente a las 3.224 toneladas de 2024. Esta fue la segunda mayor demanda anual, con una acumulación inferior a la de períodos de riesgo anteriores.

En este contexto los fondos norteamericanos impulsaron la mayor parte de las entradas globales en 2025. Mientras tanto, las inversiones asiáticas casi se duplicaron, mientras que Europa registró una demanda considerable. En general, para los analistas, el entusiasmo de los inversores globales se vio impulsado por: el aumento de la demanda de activos refugio en medio de crecientes disputas comerciales globales, tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados financieros; por compras de impulso a medida que el aumento del precio del oro atrajo la atención; y porque los costos de oportunidad disminuyen a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cayeron y el dólar se debilitó.

¿Qué pasó en diciembre 2025? Diciembre marcó el séptimo mes consecutivo de flujos positivos de ETF de oro a nivel mundial. La entrada mensual de 10.000 millones de dólares estuvo dominada por Norteamérica, mientras que Asia y Europa también registraron ganancias. Gracias a la continua fortaleza del precio del oro y a las entradas constantes, los activos bajo gestión de los ETF de oro a nivel mundial aumentaron un 5% durante el mes, mientras que las tenencias aumentaron un 2%. En este marco ¿cuál fue el panorama a nivel regional?

América del Norte registró su séptimo mes consecutivo de entradas de capital, sumando 6.000 millones de dólares en diciembre, muy por encima del promedio mensual acumulado de 4.000 millones de dólares. Las expectativas cambiantes sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y la demanda de activos refugio fueron factores clave. En ese sentido, la reunión de la Fed a principios de diciembre arrojó un recorte de tasas de 25 puntos básicos, como se esperaba, y el “gráfico de puntos” del Comité indica una reducción adicional limitada. Sin embargo, se espera que la reanudación del programa de compra de bonos, considerada una flexibilización discreta, mantenga una amplia liquidez en el mercado, lo que augura un buen futuro para todos los activos. Las expectativas de flexibilización monetaria crecieron aún más, ya que los inversores esperaban la llegada, a principios de 2026, de un nuevo presidente de la Fed, quien se anticipa que favorecerá más recortes de tasas, una medida que impulsaría las entradas de ETF de oro. Además, las tensiones geopolíticas que involucran las relaciones de Estados Unidos con Venezuela y Nigeria se sumaron a las compras de refugio seguro; y las preocupaciones sobre una burbuja bursátil impulsada por la Inteligencia Artificial (IA) y la volatilidad relacionada sostuvieron el interés en el oro, un activo con baja correlación con las acciones. Así, con solo dos meses de salidas, los fondos norteamericanos sumaron 51.000 millones de dólares en 2025, el año más sólido de la historia, representando casi el 57% del total mundial. Sus activos bajo gestión y sus tenencias también alcanzaron su nivel más alto.

Por su parte, los fondos europeos continuaron registrando entradas en diciembre, sumando 1.000 millones de dólares, liderados por el Reino Unido y Suiza. El aumento de las tensiones geopolíticas a nivel mundial y el estancamiento en las negociaciones entre Rusia y Ucrania mantuvieron elevada la compra de ETF de oro por parte de los inversores locales, considerados refugio seguro. La fortaleza del precio del oro continuó impulsando a los inversores de la región hacia los ETF de oro. Mientras tanto, la apreciación de la moneda frente al dólar impulsó la demanda de productos con cobertura cambiaria, principalmente en Suiza. Europa registró entradas de 12.000 millones de dólares en 2025, revirtiendo las pérdidas anuales de dos años que sufrió la región. De hecho, la entrada de 2025 se sitúa como la segunda más alta registrada.

En cuanto a las entradas de capital asiáticas cabe mencionar que persistieron por cuarto mes consecutivo, atrayendo 2.500 millones de dólares en diciembre. India lideró la tendencia en diciembre, registrando la mayor entrada mensual registrada. El país acumula ahora flujos positivos por octavo mes consecutivo, impulsados principalmente por el sólido comportamiento del precio del oro. Los inversores de China y Japón siguieron incorporando ETF de oro a sus carteras; las persistentes tensiones geopolíticas entre ambos países, junto con el aumento del precio del oro, probablemente impulsaron la demanda, consideran los expertos. En China, la reforma del IVA anunciada en noviembre pasado siguió impulsando a los compradores de joyas con interés en invertir en ETF de oro. De esta manera, el 2025 ha sido un año sin precedentes para los ETF de oro asiáticos. El flujo de 25.000 millones de dólares durante el año supera las entradas totales entre 2007 (cuando se cotizó el primer fondo en la región) y 2024.

Los fondos en otras regiones registraron entradas de 200 millones de dólares durante el mes, impulsadas principalmente por fuertes flujos hacia Turquía (155 millones de dólares) y Australia (62 millones de dólares). Esto elevó las entradas anuales a 902 millones de dólares, su nivel más alto registrado. Un 2025 con récord en volúmenes El 2025 fue también un año récord en volúmenes: el volumen de negociación del mercado mundial del oro promedió 410.000 millones de dólares diarios en diciembre, una leve caída intermensual del 2%, pero superior al promedio acumulado de 357.000 millones de dólares diarios. La negociación mundial de ETF de oro registró un ligero aumento intermensual (9.000 millones de dólares diarios, 4%) y se mantuvo muy por encima del promedio de 2024 de 2.900 millones diarios. Por otro lado, el volumen en términos de tonelaje durante el mes presentó un panorama similar.

Así la liquidez del mercado mundial del oro alcanzó un récord histórico en 2025, con un promedio de 361.000 millones de dólares diarios, un aumento del 56% en comparación con 2024. En el caso de la liquidez global de los ETF de oro se registró un aumento de más del doble hasta alcanzar los 7.000 millones de dólares por día, liderada por América del Norte (5.000 millones de dólares, +138%). En términos de tonelaje, el volumen global de comercio de oro promedió 3.247 toneladas diarias en 2025, un aumento interanual del 8%, marcando un año récord.

