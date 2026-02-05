Este grupo de conductores de Buenos Aires recibirá una multa de $3.194.040 en febrero 2026 + Seguir en









Un tipo de infracción muy común en la Ciudad de Buenos Aires aumentó sus valores de cara a febrero 2026.

En caso de tener infracciones impagas, se detallará el monto total adeudado, el detalle de cada falta y la cantidad de puntos disponibles en el registro del conductor. Twitter

Los conductores que circulen a más de 140 km/h dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se enfrentarán, en febrero de 2026, a multas económicas, que van desde los $319.404 hasta los $3.194.040.

Superar ese límite es considerado una falta grave, ya que incrementa de manera significativa el riesgo vial, reduce el tiempo de reacción ante imprevistos y aumenta considerablemente la probabilidad de provocar o sufrir un siniestro de tránsito.

multas transito controles.jpg Los valores de las multas en CABA durante febrero 2026 Durante febrero, los valores de las infracciones en CABA rigen en:

Pasar el límite de velocidad máximo , circulando a más de 140 km/h (de 400 a 4.000 UF): desde $319.404 hasta $3.194.040 .

Sobrepasar un semáforo (de 300 a 1.500 UF): desde $239.553 hasta $1.197.765 .

Enviar mensajes de texto mientras se conduce (200 UF): $159.702 .

Facilitar el vehículo a un menor de edad (200 UF): $159.702 .

No usar el cinturón de seguridad (100 UF): $79.851 .

Uso del celular al volante (100 UF): $79.851 .

Estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad o rampas (300 UF): $239.553 .

No respetar la velocidad mínima (70 UF): $55.895,70 .

Conducir sin licencia (50 UF): $39.925,50. Cómo verificar las infracciones vigentes de manera online

Para consultar si tenés infracciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, debés ingresar al sitio oficial del Gobierno porteño y elegir el tipo de búsqueda: por patente del vehículo o por DNI del conductor. Se recomienda realizar ambas consultas para verificar que la información sea correcta y completa. Luego, marcá la casilla de verificación haciendo clic en el botón interactivo “No soy un robot”.

Una vez validado el acceso, el sistema mostrará el estado del vehículo o del conductor. Si no registrás deudas, podrás descargar el libre deuda de manera inmediata.

