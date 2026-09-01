La soja superó los u$s480 y tocó un nuevo récord en más de dos años + Agregar ámbito en









El precio de la oleaginosa trepó 2,3% y llegó a un máximo desde mayo de 2024. Aun así, todavía está lejos del nivel de 2022.

El precio de la soja escaló 2,3% este martes.

El precio de la soja alcanzó este martes 1° de septiembre un nuevo récord en más de dos años. Esto es una buena noticia para el principal complejo exportador de Argentina.

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En el Mercado de Chicago, la tonelada de soja trepó 2,3%, hasta los u$s484,18. Desde Romano Group destacaron que se trata de "máximos nominales no vistos desde mayo de 2024", aunque "en dólares constantes, aún se encuentra muy por debajo de máximos alcanzados en mayo de 2022 y más aún de los precios alcanzados en 2008 y 2012".

Las exportaciones del sector agrícola de Argentina ‌totalizaron u$s2.750 millones en agosto, informó en esta jornada la cámara de procesadores y exportadores de granos CIARA-CEC, lo que representa un aumento del 51% ‌respecto del mismo mes del 2025.

El informe remarcó que el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja registró una ‌caída de ingresos del 6% en términos mensuales. "El mes de agosto de 2026 se caracterizó por ‌un incremento de embarques de maíz derivado de la buena cosecha y ‌de la intensificación de ventas de los productores a la exportación", indicó CIARA-CEC en un comunicado.

La soja sigue liderando las exportaciones argentinas, aunque con el petróleo cada vez más cerca Según datos del INDEC, el complejo sojero volvió a ser la principal fuente de divisas del comercio exterior en la primera mitad del año. Aquí las ventas alcanzaron unos u$s9.082 millones, lo cual implicó un incremento del 5,7% respecto del mismo período de 2025.

Más del 85% de estas exportaciones fueron explicadas por harina y residuos de soja. En cuanto a los principales destinos, resaltaron India, China, Indonesia, Vietnam y Arabia Saudita. Sin embargo, el peso de la soja sobre los envíos totales a otros países se redujo contra 2025, del 21,6% al 18,3%. En el segundo lugar se ubicó el complejo petrolero-petroquímico, cuya participación avanzó del 14,2% al 16,4%.