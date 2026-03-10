Exportaciones provinciales: la Patagonia ganó terreno sobre la región pampeana en 2025, por Vaca Muerta y oro

Santa Cruz y Neuquén explicaron el avance de las ventas externas sureñas. Por el contrario, resaltó una menor participación de Buenos Aires y Santa Fe.

Las exportaciones de las provincias patagónicas ganaron peso sobre el total de ventas a otros países durante 2025, impulsadas por Vaca Muerta y el oro . En contraposición, perdieron participación la región Pampeana.

El INDEC informó este martes que las exportaciones alcanzaron unos u$s87.111 millones el año pasado. El 71,5% de las mismas provinieron de la región Pampeana , cifra inferior al 72,9% que se había registrado en 2024.

Esta merma fue explicada fundamentalmente por el menor "share" de las ventas de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe , más allá de que en términos de divisas los envíos anotaron una mejora interanual. A su vez, en estos distritos resaltó la caída en las ventas de residuos y desperdicios de la industria alimenticia , y un menor peso de las ventas de material de transporte terrestre desde Buenos Aires.

La segunda región más importante en términos de exportaciones fue la patagónica . Por segundo año al hilo ganó participación; mientras en 2024 representó el 13,3% sobre el total, en 2025 ese porcentaje se elevó al 14,5% .

Aquí, Santa Cruz y Neuquén traccionaron el avance. En el primer caso respondió al incremento en las exportaciones de oro , mientras que en el segundo se debió a la performance del petróleo crudo.

image

Por detrás, el Noroeste concentró el 5,8% de las ventas externas y Cuyo representó el 5%. En la cola, el Noreste apenas explicó el 1,3%.

El complejo petrolero volvió a ganar peso en las exportaciones y el automotriz volvió a ceder

La semana pasada el INDEC había informado que el complejo sojero volvió a liderar las exportaciones, con una participación idéntica a la de 2024. Harina y aceite de soja concentraron la mayor parte de estos envíos, que tuvieron como principales destinos a China, India y Vietnam.

El segundo lugar lo ocupó nuevamente el complejo petrolero-petroquímico, que registró un récord de ventas gracias al petróleo de Vaca Muerta, y ganó peso al igual que el año previo. Aquí los principales destinos fueron Estados Unidos, Chile y Brasil.

El complejo automotriz, que en 2024 había pasado cedido la segunda posición, volvió a ubicarse tercero, con una nueva pérdida de participación sobre el total. Al interior de este complejo se destacó la venta de vehículos para el transporte de mercancías (pick-ups), con Brasil como destino predominante.