Exportaciones provinciales: la Patagonia ganó terreno sobre la región pampeana en 2025, por Vaca Muerta y oro

Las exportaciones de las provincias patagónicas ganaron peso sobre el total de ventas a otros países durante 2025, impulsadas por Vaca Muerta y el oro. En contraposición, perdieron participación la región Pampeana.
Santa Cruz y Neuquén explicaron el avance de las ventas externas sureñas. Por el contrario, resaltó una menor participación de Buenos Aires y Santa Fe.
El INDEC informó este martes que las exportaciones alcanzaron unos u$s87.111 millones el año pasado. El 71,5% de las mismas provinieron de la región Pampeana, cifra inferior al 72,9% que se había registrado en 2024.
Esta merma fue explicada fundamentalmente por el menor "share" de las ventas de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe, más allá de que en términos de divisas los envíos anotaron una mejora interanual. A su vez, en estos distritos resaltó la caída en las ventas de residuos y desperdicios de la industria alimenticia, y un menor peso de las ventas de material de transporte terrestre desde Buenos Aires.
La segunda región más importante en términos de exportaciones fue la patagónica. Por segundo año al hilo ganó participación; mientras en 2024 representó el 13,3% sobre el total, en 2025 ese porcentaje se elevó al 14,5%.
Aquí, Santa Cruz y Neuquén traccionaron el avance. En el primer caso respondió al incremento en las exportaciones de oro, mientras que en el segundo se debió a la performance del petróleo crudo.
Por detrás, el Noroeste concentró el 5,8% de las ventas externas y Cuyo representó el 5%. En la cola, el Noreste apenas explicó el 1,3%.
El complejo petrolero volvió a ganar peso en las exportaciones y el automotriz volvió a ceder
La semana pasada el INDEC había informado que el complejo sojero volvió a liderar las exportaciones, con una participación idéntica a la de 2024. Harina y aceite de soja concentraron la mayor parte de estos envíos, que tuvieron como principales destinos a China, India y Vietnam.
El segundo lugar lo ocupó nuevamente el complejo petrolero-petroquímico, que registró un récord de ventas gracias al petróleo de Vaca Muerta, y ganó peso al igual que el año previo. Aquí los principales destinos fueron Estados Unidos, Chile y Brasil.
El complejo automotriz, que en 2024 había pasado cedido la segunda posición, volvió a ubicarse tercero, con una nueva pérdida de participación sobre el total. Al interior de este complejo se destacó la venta de vehículos para el transporte de mercancías (pick-ups), con Brasil como destino predominante.
