Cuatro de los diez principales complejos exportadores marcaron un récord histórico en 2025

Cuatro de los diez principales complejos exportadores del país alcanzaron un récord histórico en 2025 . En términos de participación sobre el total de ventas, resaltó un nuevo avance del petróleo y de los metales preciosos, en detrimento de los vehículos y el maíz.

Las exportaciones totales de bienes alcanzaron los u$s87.111 millones en 2025, lo que representó un aumento interanual del 9,3%. Esto se dio ante un incremento del 10% en las cantidades, ya que los precios internacionales retrocedieron 0,6%.

Según un informe publicado por el INDEC este miércoles, el complejo sojero volvió a liderar las ventas, con un peso del 24,6% sobre el total, cifra idéntica a la de 2024. Harina y aceite de soja concentraron la mayor parte de estos envíos, que tuvieron como principales destinos a China, India y Vietnam.

El segundo lugar lo ocupó nuevamente el complejo petrolero-petroquímico, uno de los que registró un récord de ventas , que se dirigieron principalmente a Estados Unidos, Chile y Brasil, y fueron impulsadas particularmente por el petróleo crudo. Aquí el "share" fue del del 13,5%, superior al 13,1% del año previo.

El podio lo completó el complejo automotriz , aunque en este caso se verifica un sostenido retroceso en la participación sobre el total exportado, que en 2025 fue del 10,1%, cuando hace un par de años superaba el 13%, que lo ubicaba en el segundo lugar de la tabla. Al interior de este complejo se destacó la venta de vehículos para el transporte de mercancías (pick-ups), con Brasil como destino predominante.

El complejo maicero apareció en cuarto lugar y también perdió peso versus 2024 (7,6% contra 9,1%). Por el contrario, el rubro de oro-plata afianzó su posicionamiento en el quinto escalón, con una mejora anual (5,6% en 2025 contra 4,8% en 2024).

Este último fue otro de los que marcó un máximo de exportaciones. El oro para uso no monetario fue el producto estrella y los principales destinos fueron Suiza, Estados Unidos e India.

El girasol, una de las estrella de 2025 en materia de exportaciones

Los otros dos complejos que exhibieron un nivel de ventas inéditas fueron el de carne y el de girasol. Este último se destacó particularmente ya que arrojó el mayor incremento anual de ventas (+49,7%) y desplazó del octavo lugar del "top ten" al complejo pesquero. El aceite de girasol fue el producto más vendido e India concentró el grueso del total.

En cuanto a las variaciones, además del girasol resaltaron las del complejo triguero (+32%), las del oro (+27,7%) y las de carnes (+24,2%). En este último fue China el principal destino, con un gran distancia sobre el resto.