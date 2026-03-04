Cuatro de los diez principales complejos exportadores del país alcanzaron un récord histórico en 2025. En términos de participación sobre el total de ventas, resaltó un nuevo avance del petróleo y de los metales preciosos, en detrimento de los vehículos y el maíz.
Cuatro de los diez principales complejos exportadores marcaron un récord histórico en 2025
Si bien hubo pocos cambios de posiciones en el "top ten", resaltó un nuevo avance del complejo petrolero y del complejo de oro-plata, en detrimento del automotriz y del maicero.
Las exportaciones totales de bienes alcanzaron los u$s87.111 millones en 2025, lo que representó un aumento interanual del 9,3%. Esto se dio ante un incremento del 10% en las cantidades, ya que los precios internacionales retrocedieron 0,6%.
Según un informe publicado por el INDEC este miércoles, el complejo sojero volvió a liderar las ventas, con un peso del 24,6% sobre el total, cifra idéntica a la de 2024. Harina y aceite de soja concentraron la mayor parte de estos envíos, que tuvieron como principales destinos a China, India y Vietnam.
El complejo petróleo siguió ganando peso y el automotriz volvió a retroceder
El segundo lugar lo ocupó nuevamente el complejo petrolero-petroquímico, uno de los que registró un récord de ventas, que se dirigieron principalmente a Estados Unidos, Chile y Brasil, y fueron impulsadas particularmente por el petróleo crudo. Aquí el "share" fue del del 13,5%, superior al 13,1% del año previo.
El podio lo completó el complejo automotriz, aunque en este caso se verifica un sostenido retroceso en la participación sobre el total exportado, que en 2025 fue del 10,1%, cuando hace un par de años superaba el 13%, que lo ubicaba en el segundo lugar de la tabla. Al interior de este complejo se destacó la venta de vehículos para el transporte de mercancías (pick-ups), con Brasil como destino predominante.
El complejo maicero apareció en cuarto lugar y también perdió peso versus 2024 (7,6% contra 9,1%). Por el contrario, el rubro de oro-plata afianzó su posicionamiento en el quinto escalón, con una mejora anual (5,6% en 2025 contra 4,8% en 2024).
Este último fue otro de los que marcó un máximo de exportaciones. El oro para uso no monetario fue el producto estrella y los principales destinos fueron Suiza, Estados Unidos e India.
El girasol, una de las estrella de 2025 en materia de exportaciones
Los otros dos complejos que exhibieron un nivel de ventas inéditas fueron el de carne y el de girasol. Este último se destacó particularmente ya que arrojó el mayor incremento anual de ventas (+49,7%) y desplazó del octavo lugar del "top ten" al complejo pesquero. El aceite de girasol fue el producto más vendido e India concentró el grueso del total.
En cuanto a las variaciones, además del girasol resaltaron las del complejo triguero (+32%), las del oro (+27,7%) y las de carnes (+24,2%). En este último fue China el principal destino, con un gran distancia sobre el resto.
