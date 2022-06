Economista habló del rumor de un "hipercepo" al dólar y lo replicaron con una desmentida

Spotorno desfiló por la mesa chica de un canal de noticias para analizar las principales variables económicas de la Argentina, luego de la escalada del dólar y el dato de inflación de mayo, que reveló el INDEC.

Spotorno se mostró optimista para 2019 "si el Gobierno logra bajar las tasas de interés". Los datos del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres que dirige Fausto Spotorno anticipan que la inflación de junio volverá a marcar por encima de 5%.

“A esta altura del partido, un hipercepo es posible, porque a pesar de que tenemos récord histórico de la cosecha no estamos acumulando reservas. Sabemos que se acaba en agosto o septiembre y la primera pregunta es de dónde van a salir más dólares”, planteó Spotorno en LN+, y luego lo posteó en sus redes sociales.

Según aclaró el docente de UADE y CEMA, lo del hipercepo son solo rumores del mercado. “Habrá que ver qué sale efectivamente, pero si se vuelve muy rígido, los costos serían muy parecidos a salir del cepo... pero sin los beneficios”, agregó. Ante la consulta de este medio por algún tipo de medida similar a un "hipercepo", fuentes oficiales del Banco Central lo negaron rotundamente.

Asimismo, el economista no reparó en la leve desaceleración de la inflación de mayo, que fue de 5,1% y que en cinco meses acumuló 29,3%, sino que alertó por sus consecuencias. “Estamos viendo un proceso de destrucción del dinero que no tiene fin a esta altura del partido, y lo que estamos viendo en los mercados es lo mismo”, evaluó Spotorno opositor.

“La Argentina tiene un problema de fondo que no logramos solucionar que es el déficit fiscal. Hay que financiarlo, hay que pagarlo. Si me ingresan $100 y gasto $120, me faltan $20. Para eso tengo dos opciones: emito pesos, que generan inflación; o emito deuda. Ahora, se nos cortó el financiamiento internacional. Por eso, seguimos emitiendo pesos, pero vale cada vez menos”, señaló el dirigente porteño de Republicanos Unidos.

Los datos del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres anticipan que en la primera semana de junio la inflación dio 3%, en la segunda arriba de 4% y por lo que va del mes, junio volverá a marcar por encima de 5%. “No solo tenés un Estado que gasta de más sino que tiene un tamaño que construyó una mochila muy grande sobre el sector productivo, por eso la economía no crece hace una década”, remarcó Spotorno.