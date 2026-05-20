Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, miércoles 20 de mayo + Agregar ámbito en









Las entidades financieras ajustaron rendimientos en medio de expectativas cambiarias y dudas sobre la evolución de la inflación.

Cómo rinde hoy el plazo fijo en Argentina Depositphotos

El plazo fijo volvió a quedar bajo la lupa de miles de ahorristas argentinos en un contexto donde cada punto de tasa importa. Después de varios meses marcados por cambios económicos fuertes, las entidades financieras continúan ajustando sus rendimientos para captar depósitos en pesos y mantener competitividad frente a otras alternativas de inversión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En las últimas semanas, muchos bancos modificaron sus porcentajes de interés, aunque con diferencias bastante marcadas entre entidades públicas, privadas y digitales. Esa dispersión obliga a mirar con atención antes de inmovilizar plata por 30 días.

plazo fijo

También aparece otra cuestión que genera debate entre economistas y clientes: cuánto puede rendir realmente un plazo fijo frente a la inflación y al movimiento del dólar. Hay quienes consideran que sigue siendo una opción conservadora para perfiles que priorizan previsibilidad, mientras otros creen que perdió atractivo frente a instrumentos más agresivos o flexibles.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 20 de mayo Según los datos publicados por Banco Central de la República Argentina (BCRA), las tasas nominales anuales para depósitos a 30 días muestran diferencias importantes entre bancos. En algunos casos, las entidades buscan atraer clientes digitales con porcentajes más altos para operaciones constituidas de manera online.

inversiones mercados finanzas plazo fijo Depositphotos Entre los principales bancos del sistema financiero argentino, las tasas se ubican en los siguientes niveles aproximados: Banco de la Nación Argentina : 17,5%

: 17,5% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% Banco Macro : 18%

: 18% BBVA : 21%

: 21% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% ICBC : 17,5%

: 17,5% Banco Ciudad: 17%

Temas Plazo fijo