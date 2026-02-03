Las provincias solo hicieron emisiones de deuda en pesos durante enero

Tan solo Buenos Aires y Chaco colocaron bonos en moneda local. El Gobierno apuesta a que este tipo de deuda junto con la privada aporte divisas para las reservas. Córdoba colocó u$s800 millones, pero se computa recién en febrero.

En enero, no hubo colocaciones en dólares por parte de las provincias.

Tan solo dos provincias, Buenos Aires y Chaco, salieron en enero a hacer colocaciones de deuda. Lo hicieron con emisiones en pesos , por un total de $361.574 millones, según destacó en un informe la consultora Politikon Chaco. Por lo menos en el primer mes no hubo apetito por riesgo en dólares de las provincias.

En rigor, si bien Córdoba anunció una colocación de u$s800 millones, esa operación se contabilizará ahora en febrero. El dato en realidad, pone ciertos límites a la hipótesis que reina por estos días en el Palacio de Hacienda: que hay demanda de deuda argentina en crecimiento.

Buenos Aires explicó el 74% de las colocaciones por un total de $267.156 millones , que surgen de la colocación de tres Letras del Tesoro (todas a descuento). Luego, Chaco colocó unos $94.418 millones (26% del mes) correspondiente a un bono en pesos (TAMAR con margen); y tres reaperturas de Letras de Tesorería. En total, representa una baja de las emisiones del 21,7% interanual.

En el caso de Córdoba , que anunció u$s800 millones, los mismos se emitieron con fecha 3 de febrero y por lo tanto se liquidarán durante esta jornada.

De acuerdo con el reporte privado durante enero los vencimientos de títulos públicos provinciales alcanzaron un total de $417.856 millones , con una variación del 0,5% interanual en términos reales y -60,1% respecto al mes previo .

Visto por el tipo de servicio enfrentado, el 78% de los pagos correspondientes a amortización de capital y el 22% a intereses. Por su lado, al observar por tipo de instrumento, el 67% de los vencimientos fueron por Letras y el 33% a Bonos; finalmente, visto por moneda de pago, el 63% de los pagos fueron en pesos y el 37% en dólares.

Solo cuatro provincias tuvieron vencimientos en dólares en enero

En enero Córdoba pagó u$s35,3 millones del CO32d y u$s10 millones del CO26; Chubutoabonó u$s32 millones del PUL26; Neuquén abono u$s26,6 millones del BNA26 y Tierra del Fuego u$s5,8 millones del TFU27.

Captura de pantalla 2026-02-03 09:45:25

Emisiones privadas

Si bien las provincias parecen mostrar menos dinamismo a la hora de endeurarse en dólares, las empresas son las que estuvieron mas activas.

De acuerdo con estimaciones de Cohen Aliados Financieros en enero las emisiones tanto de povincias como de empresas sumaron u$s3.079 millones, que incluyen la de Cordoba de febrero. De manera que los privados habrian alcanzado los u$s2.279 millones. A ello se pueden sumar otros u$s1.100 millones de préstamos bancarios del primer mes.

La estrategia de Luis Caputo

Este lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, sorprendió en declaraciones radiales con el anuncio de que el gobierno nacional no piensa emitir deuda en dólares en los mercados, a pesar de los abultados vencimientos que tiene por delante. Según señaló, ante un supuesto incremento de la demanda de riesgo argentino, si el Gobierno Nacional no emite, los inversores van a buscar como alternativas empresas y provincias. Y con ello entrarían dólares financieros.

Hasta el momento, la emisión mas grande fue en noviembre de 2025 con u$s4.591 millones, mientras que en diciembre bajó a u$s2.128 millones. En año pasado, por esta vía ingresaron unos u$s19.100 millones.