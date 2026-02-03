Netflix presentó el primer adelanto de la parte dos de la temporada cuatro de "Bridgerton" + Seguir en









La cuarta temporada de la serie se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict interpretado por Luke Thompson.

Llega la segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton.

Netflix presentó el primer adelanto oficial de la parte dos de la temporada cuatro de Bridgerton. La serie cautivó a espectadores de todo el mundo cuando la plataforma de streaming y la productora Shondaland desde su estreno en 2020.

La cuarta temporada de Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict (Luke Thompson) y se estrenará en dos partes: la parte 1 el 29 de enero y la parte 2 el 26 de febrero de 2026.

De qué trata la cuarta temporada de Bridgerton Bridgerton regresa con una cuarta temporada inspirada en los cuentos de hadas. Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el bohemio segundo hijo, se niega a sentar cabeza, a pesar de las súplicas de la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Hasta que, en el baile de máscaras de Violet, Benedict queda impresionado por una misteriosa dama enmascarada vestida de plata. Con la renuente ayuda de su hermana Eloise (Claudia Jessie), Benedict emprende una búsqueda en la alta sociedad para descubrir la identidad de la joven. Pero, en realidad, el deseo de su corazón no se encuentra en la alta sociedad: se trata de una ingeniosa sirvienta llamada Sophie Baek (Yerin Ha), que trabaja para la formidable señora de la casa, Lady Araminta Gun (Katie Leung).

Cuando el destino vuelve a unir a Benedict y Sophie, Benedict se debate entre la realidad de su afecto por esta intrigante doncella y la fantasía de la Dama de Plata, sin saber que se trata de la misma persona. ¿La incapacidad de Benedict para ver a estas dos mujeres como una sola persona hará fracasar la innegable chispa entre él y Sophie? ¿Y puede el amor conquistarlo todo, incluso una relación entre clases sociales diferentes, prohibida por la sociedad?

Bridgerton_ Temporada 4 _ Avance oficial de la parte 2 _ Netflix Elenco de Bridgerton Elenco principal: Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Sra. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (la reina Charlotte), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Emma Naomi (Alice Mondrich), Hugh Sachs (Brimsley)

Elenco adicional: Kate Bridgerton (Simone Ashley), Isabella Wei (Posy Li), Michelle Mao (Rosamund Li) y Katie Leung (Lady Araminta Gun) Cada una de sus tres temporadas se encuentra entre las más populares de Netflix, con las temporadas 1 y 3 en los lugares 5 y 7, respectivamente; mientras que la precuela, La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, dominó el Top 10 global.

