Brutal golpiza en Tucumán: un grupo de rugbiers atacó a un joven y lo dejó inconsciente en una zanja

El episodio ocurrió a la salida de un boliche. La víctima agredida tiene 19 años.

Un joven de 19 años , identificado como Patricio Ledezma , fue víctima de una violenta agresión grupal durante la madrugada del sábado en Tafí del Valle , provincia de Tucumán , mientras pasaba unos días de vacaciones con amigos. El hecho ocurrió en las inmediaciones del boliche “La Cañada” , donde, por motivos que todavía se investigan, un grupo de al menos 20 jóvenes lo rodeó y lo atacó con extrema violencia.

La secuencia quedó registrada en un video filmado por un testigo, en el que se observa cómo la víctima recibió golpes de puño y patadas en distintas partes del cuerpo , incluso cuando ya se encontraba indefensa en el suelo. Luego, los agresores lo arrojaron a una zanja , donde permaneció inconsciente hasta la llegada de la asistencia médica.

Los padres de Patricio denunciaron que la golpiza ocurrió a la vista de numerosas personas y que varios testigos optaron por grabar la escena en lugar de intervenir. “Si no fuera por ellos, lo mataban”, expresaron en referencia a quienes finalmente intentaron frenar el ataque.

Tras el episodio, una ambulancia trasladó al joven a un hospital local. A pesar de la brutalidad de la agresión, recibió el alta médica el mismo sábado y se encuentra fuera de peligro, aunque con múltiples lesiones visibles.

Ya en su domicilio, Patricio difundió un video en sus redes sociales donde mostró las heridas en su rostro y su cuerpo y apuntó directamente contra quienes lo atacaron.

“Uno se mata laburando para poder tener vacaciones, para poder salir con sus amigos tranquilo, para que vengan estos pendejos, estos rugbiers de mierda, que piensan que por andar en patota pueden venir a hacer esto, amigo”, expresó.

En ese mismo mensaje, agregó: “Miren cómo tengo un hematoma, tengo una hemorragia en el ojo, tengo abierta toda la espalda... Yo podría haber perdido el ojo o peor, la vida”. También llamó a reflexionar sobre las consecuencias de este tipo de hechos violentos y advirtió que “le podés cagar la vida a una persona, amigo, podés matar a alguien”.

La investigación judicial en Tucumán

La causa quedó a cargo de la fiscal Mónica García de Targa, del Centro Judicial Monteros, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios y Atentados Contra las Personas. Las circunstancias que desencadenaron el ataque continúan bajo investigación.

Este martes la Policía de Tucumán concretó la aprehensión de dos sospechosos que habrían participado en la golpiza. Los procedimientos se realizaron en la ciudad de Concepción, de donde serían oriundos varios de los agresores.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron prendas de vestir y teléfonos celulares, elementos que serán peritados en el marco de la causa. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y se aguardaba su presencia en la audiencia de formulación de cargos.

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, se refirió públicamente al caso y fue contundente al describir a los involucrados.

“Son patoteros, delincuentes que agredieron a una persona entre veinte. Ya tenemos identificados a varios. La División Telemática está analizando todos los videos y estamos esperando las medidas de allanamiento y detención. La Policía va a dar una respuesta concreta”, afirmó en declaraciones radiales.

Comunicado club Tucumán

El rol del club y el repudio a la violencia

Ante las versiones que vincularon a los agresores con el Club Huirapuca, la institución deportiva emitió un comunicado en el que aclaró que aún no existen pruebas que confirmen que los responsables de la golpiza formen parte de su plantel.

“La Comisión Directiva del Club Huirapuca A.C. manifiesta públicamente su preocupación ante la circulación de versiones y videos en redes sociales vinculados a un episodio de violencia ocurrido recientemente en la vía pública”, señalaron.

Además, remarcaron: “Expresamos de manera clara y contundente que el Club rechaza y repudia cualquier forma de violencia, en cualquier ámbito”.

El estado de la víctima

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que se esperaba entrevistar a Patricio durante la jornada del martes, una vez completados los estudios médicos de rigor, con el objetivo de constatar el alcance de las lesiones y su estado de salud general.

Mientras la investigación avanza, el caso generó fuerte conmoción en la provincia y volvió a poner en debate la violencia grupal y los ataques en patota a la salida de locales nocturnos.