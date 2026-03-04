La escapada perfecta de Buenos Aires para visitar sin no tenés auto: entorno rural y gastronomía única + Seguir en









El territorio bonaerense tiene increíbles destinos poco explorados y conocidos para hacer turismo en la cercanía.

Este rincón bonaerense tiene un paisaje pintoresco junto al río que lleva su nombre. Imagen: Tripadvisor

La provincia de Buenos Aires tiene muchos destinos ideales para una escapada corta que suelen ser poco conocidos o subestimados, pero que ofrecen naturaleza, historia y tradiciones muy cerca de la ciudad. Entre pueblos rurales y rincones tranquilos, cada vez más personas buscan opciones para desconectarse sin tener que viajar demasiado lejos.

Uno de esos lugares es San Antonio de Areco, un clásico destino bonaerense que se puede visitar incluso sin auto, ya que cuenta con opciones de transporte público desde la Ciudad de Buenos Aires. Este pueblo combina tradición criolla, espacios naturales y gastronomía típica en un entorno tranquilo que permite disfrutar de una escapada de un día o de fin de semana.

San Antonio de Areco La localidad conserva una tradición criolla admirable. Imagen: Municipalidad San Antonio de Areco Dónde se ubica San Antonio de Areco San Antonio de Areco se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires, a unos 110 a 120 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 8 y cerca del cruce con la Ruta Provincial 41. Se trata de una zona de campo y estancias tradicionales que forma parte del corazón rural bonaerense.

En los alrededores, a unos 50 kilómetros aproximadamente, se pueden encontrar localidades y zonas rurales que completan el paisaje típico de la región pampeana, con pueblos como Villa Lía, Duggan o Capilla del Señor, que mantienen la identidad histórica del interior de la provincia.

Qué se puede hacer en San Antonio de Areco San Antonio de Areco es conocido por conservar una fuerte tradición criolla que se refleja en sus calles adoquinadas, sus construcciones antiguas y su ritmo tranquilo. El casco histórico concentra museos, talleres de artesanos y antiguas pulperías que pueden recorrerse caminando.

Puente viejo El paisaje a la vera del Río Areco es de las postales más lindas para pasar el día y disfrutar al aire libre. Imagen: Municipalidad San Antonio de Areco También hay espacios verdes junto al río Areco donde se puede descansar, tomar mate o disfrutar del aire libre. A esto se suma la posibilidad de recorrer estancias, visitar museos tradicionales, comprar artesanías, hacer cabalgatas o simplemente pasear por el pueblo y sus plazas. La gastronomía es otro de los grandes atractivos, con platos típicos como asado, empanadas, pastelitos y otras recetas caseras que se pueden probar en restaurantes y pulperías históricas. Cómo ir hasta San Antonio de Areco Una de las principales ventajas de este destino es que se puede llegar sin auto. Desde la Terminal de Ómnibus de Retiro salen micros directos que conectan con San Antonio de Areco todos los días. Otra alternativa es viajar en tren hasta Capilla del Señor y desde allí continuar el trayecto en taxi o remis hasta el pueblo, en un recorrido corto que permite completar el viaje en transporte público.