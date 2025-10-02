Ex Potenciar Trabajo: cómo saber si me corresponde el pago en octubre 2025

Este plan ofrece distintas actividades que ayudarán a sus beneficiarios a desarrollar competencias útiles para aumentar su empleabilidad.

El programa Volver al Trabajo está dirigido solamente para quienes estaban registrados en Potenciar Trabajo.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ofrece un programa para que sus beneficiarios puedan aumentar su potencial de empleabilidad. Se trata de “Volver al Trabajo” , anteriormente denominado “Potenciar Trabajo” , a través del que podrán incorporar competencias para lograr acceder a mejores oportunidades laborales.

Gracias a este programa, los titulares podrán participar en actividades de formación laboral , prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos . De esta manera, podrán estar mejor preparados para salir al mercado laboral.

Las únicas personas que pueden acceder al programa Volver al Trabajo son aquellas que hayan sido transferidas directamente de Potenciar Trabajo .

Asimismo, quienes desarrollan actividades productivas pero no están registrados en el sistema laboral también podrán ingresar en este plan.

Cómo solicitar el plan de ANSES

Para poder solicitar la adhesión al ex Potenciar Trabajo, los trabajadores deberán realizar los siguientes pasos:

Ingresar a la página portalempleo.gob.ar y presionar el botón “Registrarse” .

y presionar el botón . Introducir el CUIL para verificar si ya estaba registrado en el programa anterior.

para verificar si ya estaba registrado en el programa anterior. En caso de que esto sea aprobado , continuar con los pasos siguientes para completar el nuevo registro .

, continuar con los pasos siguientes para completar el . Una vez terminado este trámite, validar los datos personales.

Ex Potenciar Trabajo: montos de octubre 2025

Los beneficiarios inscriptos en el plan “Volver al Trabajo” recibirán un total de $78.000 en octubre.

Este monto se acreditará directamente en sus cuentas bancarias durante el quinto día hábil del mes, es decir, el próximo martes 7 de octubre.