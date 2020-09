En 8 meses, Guzmán bajó 10 puntos el costo de endeudarse en pesos

“El costo del financiamiento público desde el primer día de gestión ha guardado estrecha relación entre el rendimiento real positivo que el ahorrista demanda al invertir en instrumentos denominados en moneda local y el nivel de tasas que permite asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”, dice el documento. La explicación que hace Finanzas de este logro está relacionada con la “compresión de las expectativas de inflación”.

En un contexto de una política fiscal expansiva por los programa de asistencia que el Gobierno implementó en la pandemia y necesidades de financiamiento cubiertas, en su mayoría, por el Banco Central, una parte de la liquidez circulante se canalizó a través de las licitaciones del Tesoro. Esto fue posible también por las estrictas regulaciones cambiarias, que impiden la dolarización de la mayor parte de las tenencias en pesos.

Sobre la incidencia de las regulaciones cambiarias en el mercado de capitales local, el secretario de Finanzas le dijo a Ámbito después del canje que “las posibilidades de arbitraje son más limitadas y eso juega pero no de la misma manera que jugaría en un escenario con la movilidad completa”. “La cuenta clásica del carry trade asume que te pasás de un lado a otro con completa flexibilidad independientemente de los volúmenes. Como eso hoy no ocurre, esas posibilidades de arbitraje inciden pero no terminan ocurriendo. Cuando tenés esta situación de restricciones cambiarias los mercados tienden a segmentarse, por lo que los arbitrajes son menos claros, menos nítidos. Tenemos eso siempre en consideración. Si el paradigma fuera otro respecto de las regulaciones cambiarias, habría que tener otro paradigma respecto de las relaciones de riesgo retorno de los instrumentos en pesos y en dólares. Hoy esos instrumentos no se arbitran de la misma manera”, explicó Bastourre.

En lo que va del año, el Gobierno debió pagar vencimientos por $1,03 billones y realizó emisiones por $1,07 billones, cuenta que resultó en un financiamiento neto por $37.947 millones. Este camino se fue consolidando a lo largo del año: en enero el porcentaje de refinanciación fue de 58%, en febrero alcanzó el 46%, en marzo el 71%, en abril subió a 91%, en mayo por primera vez superó los pagos y tocó 137%, en junio fue de 92%, en julio consiguió 119% de lo que debía pagar y en agosto emitió 158% de sus necesidades financieras.