FMI: aceleran las negociaciones y analizan pago anticipado de u$s1.700 M

El ministro de Economía, Sergio Massa , continúa negociando los detalles de la reformulación del programa de Facilidades Extendidas vigente con el Fondo Monetario Internacional. Se espera que el titular del Palacio de Hacienda viaje a Washington para la firma del nuevo convenio en las próximas semanas, aunque no en lo inmediato. Fuentes del Gobierno adelantaron a Ambito que analizan anticipar un pago “para descomprimir las negociaciones” , que se afrontaría con los Derechos Especiales de Giro que actualmente tiene el Banco Central, equivalentes a unos u$s 1.700 millones.

“Hasta no tener todo cerrado no va nadie y cuándo esté por escrito, recién ahí viaja a Washington Massa”, dijo con firmeza a este medio un altísimo funcionario, en los pasillos de Hipólito Yrigoyen 250. Es que el ministro de Economía no quiere encorsetar la negociación a un boleto de ida a Washington sin tener el revoque fino del acuerdo resuelto previamente.