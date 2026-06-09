El déficit comercial de EEUU bajó en abril gracias a un récord en las exportaciones

El saldo comercial de Estados Unidos mostró un rojo de en abril de u$s55.900 millones, lo que implicó una merma de 1,2% mensual. El sector externo podría convertirse en un motor de crecimiento para la economía estadounidense en este trimestre.

El saldo comercial de Estados Unidos mejoró en abril gracias a un récord en las exportaciones. Si la tendencia se mantiene, el sector externo podría convertirse en un motor de crecimiento para la economía estadounidense durante este trimestre.

El déficit comercial se redujo 1,2%, a u$s55.900 millones , según informaron el martes la Oficina de Análisis Económico y la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los datos de marzo se revisaron a la baja, situando el déficit en u$s56.600 millones, en lugar de los u$s60.300 millones comunicados con anterioridad.

Según economistas consultados por Reuters, el déficit comercial se contraería a u$s56.200 millones en abril. El sector externo arrastra al PBI a la baja por segundo trimestre consecutivo.

Cabe precisar que el dato de balanza comercial se da a conocer en el contexto de que EEUU propuso nuevos aranceles de al menos el 10% a las importaciones procedentes de 60 socios comerciales, incluido Argentina, bajo el argumento de que esos productos supuestamente fueron fabricado con trabajo forzoso. Se trata en la medida más importante del presidente norteamericano, Donald Trump, para reconstruir su muro arancelario desde que la Corte Suprema anulara sus gravámenes anteriores.

A partir de los resultados de una investigación de la Sección 301 sobre prácticas comerciales desleales, La Casa Blanca declaró que impondría un arancel más bajo a los productos procedentes de economías que prohíben las importaciones de bienes procedentes de trabajo forzoso o que se comprometieron a hacerlo, mientras que aquellos países "que no han impuesto ni aplicado eficazmente" esas prohibiciones percibirán un tributo más alto.

Los "beneficiados" con un arancel mínimo del 10% a las importaciones son Argentina, Canadá, México, la Unión Europea, Taiwán, Reino Unido, Bangladés, Camboya, El Salvador, Guatemala y Malasia. Por otro lado, la agencia comercial dijo que impondría aranceles adicionales del 12,5% a los otros 45 países que investigó. Entre ellos, se destacan China, India, Japón, Corea del Sur, Brasil y Suiza.

"La incapacidad de nuestros socios comerciales más importantes para abordar la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso es inaceptable", dijo el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado. "Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir globalmente en un terreno de juego desigual".