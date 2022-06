FMI: analiza ya Goldfjan resultados de la misión (quiere datos a futuro)

Tanto desde Buenos Aires como en Washington se sabe que no se trata de una cuestión vinculada con la aprobación de las metas de déficit fiscal, emisión monetaria y reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) del período enero- marzo 2022; las que se habrían cumplido. El problema que se percibe desde la sede del organismo, es que no se le tiene fe a la Argentina sobre el futuro del cumplimiento para todo el ejercicio. Concretamente, el director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfjan, quiere conocer como hará Martín Guzmán para cumplir el compromiso de un déficit fiscal de 2,5% del PBI, acumular u$s4.800 millones de reservas líquidas y un nivel controlado en no más de 30% de déficit de emisión monetaria.