FMI: economistas opositores apoyan que el Congreso sólo apruebe el refinanciamiento

La hipótesis de los economistas de JxC es que la letra fina de lo negociado por Martín Guzmán, tiene en cuenta un pacto de metas, variables y obligaciones financieras, monetarias, inflacionarias y cambiarias para los próximos 2,5 años; período en el que el FMI aportará dinero para liquidar los vencimientos del fallido stand by del 2018; para luego, desde 2025, comenzar el período de vigencia del Facilidades Extendidas. La especulación de los dirigentes de JxC es que ya en el primer semestre del 2024 se podrá retomar el diálogo directo con el FMI y especular con cambios profundos en lo que negoció Guzmán. Y, para esto, separar los anexos del proyecto de ley que está tratando el Congreso en estas horas, y obligar al gobierno de Alberto Fernández a reglamentarlo por decretos presidenciales o, simplemente, resoluciones generales del ministerio de Economía; resulta importante para sentar la jurisprudencia necesaria para que en su momento, una nueva gestión pueda discutir directamente con el Fondo. Si legalmente se pueden reglamentar hoy vía decreto o resolución las metas fiscales, financieras y monetarias, más la aplicación (o no) de políticas directas como la mayor presión sobre Bienes Personales, también se podrá ejecutar el mismo criterio en el 2024. Esto es, si JxC es gobierno, renegociar las metas y aplicarlas a través del Ejecutivo, sin que pasen por ley. Mientras tanto, la vigencia del Facilidades Extendidas no tendría problemas institucionales para su continuidad, ya que estaría aprobada por ley.