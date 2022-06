FMI: el board analizará el 24 el caso argentino

Sabe el ministerio de Economía que la meta fiscal, monetaria y de reservas del Banco Central pactadas para el primer trimestre del año no corren riesgo de ratificación en su cumplimiento. Incluso se mencionaba desde Buenos Aires la buena nueva que los fiscalizaciones de Washington no pusieron mayores reparos en avalar la contabilidad creativa utilizada para llegar a un déficit fiscal de 0,3% entre enero y marzo. Lo que no quiere decir que no le hayan dejado en claro a la gente del Palacio de Hacienda que notaron los movimientos de haber contabilizado como ingresos simples ventajas financieras en los bonos locales. También se avalaron las proyecciones de reservas con un azul de casi u$s1.700 millones en las arcas de la entidad que maneja Miguel Pesce. En cuanto a la situación monetaria, directamente se dejó pasar el tema para discutirlo a fin de año.