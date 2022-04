El endurecimiento de la Fed complica el acceso a los mercados globales para empresas argentinas

Pese a haber cerrado el Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a tener encaminada la negociación con el Club de Paris, Argentina aún no tiene viento a favor en los mercados financieros en este arranque de 2022. El panorama internacional continúa siendo complicado para la alternativa de poder analizar un regreso a los mercados mundiales, pero no sólo para el sector público (algo que no sería recomendable analizar); sino, fundamentalmente, para los privados. Se esperaba que, una vez culminado el acuerdo con el Fondo, podría haber sondeos de grandes empresas locales con proyectos congelados de toma de fondos en el exterior para invertir en sectores con rentabilidad estructural garantizada como el petrolero, químico, minero y de telecomunicaciones. Sin embargo, por ahora, la posibilidad de colocar deuda privada es prohibitiva.