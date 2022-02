Goldfajn ya trabaja en el detalle de la letra chica

Allí se supone que la suerte jugará a favor de la Argentina, siempre que no hayan sorpresas finales. De ambas partes. De esta manera, y aunque no lo quería, Goldfajn ya tomó el tema como propio, en lo que es su primera y más importante misión desde que asumió en el cargo en enero pasado. Si bien lo que buscaba el brasileño era que fuera la anterior gestión la que firmara la Carta de Intención, y él ser el funcionario que fiscalice que se cumpla; el ex presidente del Banco Central de Brasil atará su suerte en el Fondo a lo que ocurra con Argentina y su Facilidades Extendidas. O a la manera en que trate el caso argentino y las eventuales desventuras en el cumplimiento de las variables que el país debería cumplir. Goldfajn, junto con la norteamericana directora adjunta para el Hemisferio Occidental y el responsable del caso argentino, en gran parte; dependerán para la evaluación de su desempeño en el FMI, de lo que ocurra con lo que se firme con Argentina, y que en estas horas termina de negociarse.