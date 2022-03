Inflación: Argentina confía en la comprensión del FMI

Una vez confirmada la aprobación desde la sede del organismo que dirige Kristalina Georgieva, se terminará de confeccionar el cronograma que las partes tendrán que cumplir hacia delante. Este implica que habrá un compromiso total por 12 años, dividido en dos partes. Una primera de dos años y medio, donde el FMI se compromete a pagar los compromisos que el país cerró en 2018 con el Stand By firmado por Mauricio Macri. En ese tiempo, Argentina debe cumplir (y aprobar) 10 inspecciones, para luego pasar a una segunda etapa de vigencia del Facilidades Extendidas propiamente dicho. Durante esa primera parte, el organismo se hará cargo del autopago de los u$s44.700 millones correspondientes al stand by, comenzando por el trimestre posterior a la firma del tratado. Si, como se supone, este fuera aprobado por el Board y dado a conocer en abril de este año, la primera liquidación propia del FMI se concretaría en el segundo trimestre del año, con el segundo vencimiento de junio por unos u$s4.080 millones. Luego habría dos pagos similares en septiembre y diciembre, y otros cuatro durante 2022 y un cronograma que terminaría de cerrarse en 2024. A partir de ese momento comenzaría a operar el Facilidades Extendidas reloaded de refinanciación del stand by de 2018; con un primer vencimiento en el segundo semestre de 2026.

Un Facilidades Extendidas exige siempre aceptar las misiones, otorgándole a los enviados de Washington la obligación de controlar si el país cumplió las metas fiscales, monetarias, financieras y cambiarias; y, si no lo hacen, enviarle estos datos a la sede central para que allí se definan los pasos a seguir. En una primera misión con variables no cumplidas, podría haber correctivos simples y la promesa de revisar el rojo en la próxima misión trimestral. Si el desequilibrio continuara durante un semestre, se debería requerir un waiver al Fondo, lo que habitualmente se otorga, siempre que no haya una distancia profunda entre la meta fijada y el número o porcentaje final logrado.

Cada misión trimestral que visite Buenos Aires, se reuniría además con los principales funcionarios económicos del país, que deberían desplegar los números locales y explicare detenidamente la marcha la economía argentina. Y, los enviados del FMI tendrán el poder de consultar y repreguntar, y eventualmente de cuestionar y discutir los datos que se les muestren. Y de regreso en Washington, podrán criticar y recomendar cambios de políticas. Así, los fiscalizadores del Fondo podrán tomar examen a los funcionarios locales del Ministerio de Economía y de otras carteras, además del Banco Central.