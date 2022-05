Inflación y FMI: buscará el Gobierno renegociar la meta después de julio

La buena noticia en Buenos Aires, es que hasta ahora los negociadores del Fondo no consideran válidas estas últimas proyecciones, dado que esas proyecciones no figuran en ninguna de las reuniones vía Zoom que se sostienen en estos días entre funcionarios argentinos y técnicos del organismo. En medio de los por ahora muy prudentes encuentros virtuales correspondientes a la primera misión por el Facilidades Extendidas firmado el 25 de marzo, las proyecciones no toman datos finales de inflación; lo que de por sí es interpretado como un guiño desde Washington. Esto más allá de que la meta de un 48% máximo a la que se había comprometido el Palacio de Hacienda, tampoco sea considerada como un dato de análisis.