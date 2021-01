La Argentina quiere un acuerdo a 20 años con el FMI

Los números que hace la Argentina se proyectan desde el 2024 hacia delante. Hasta ese año, la intención oficial es no tener que cumplir con el pago de cuotas del capital adeudado con el organismo financiero internacional, y sólo concentrarse en algún monto del pago de intereses. Y, si se puede, también dejar liberado al país de estas liquidaciones. Recién desde ese año, asegura el Gobierno, estaría en condiciones para poder enfrentar pagos de la deuda externa con el FMI. Estos compromisos se cruzarán con el otro deber financiero internacional que tendrá el país desde ese año: cumplir con los pagos anuales de la deuda reestructurada emitida para solucionar el problema con los acreedores con títulos públicos bajo legislación internacional. Hasta el 2024 Argentina tendrá que pagar por este ítem unos u$s4.500 millones, cuando habrían sido unos imposibles u$s30.000 millones si no había renegociación. Sin embargo, desde el 2025 el ritmo se acelera, y deberían liquidarse entre ese año y el 2028 unos u$s 24.000 millones (hubieran sido u$s33.000 millones), con pagos anuales de entre u$s9.000 y u$s10.000 millones durante ese período. Desde 2029 en adelante, la factura crece y llega a los u$s13.000 millones anuales. Tanto el Gobierno como los analistas privados coinciden en que si bien el cronograma es relajado por los próximos años, se complica desde el 2028. Y que al país se le haría difícil poder ejecutar un plan de pagos aún más complicado si se le sumaran pagos de entre u$s4.000 y u$s6.000 millones con el FMI. Los números oficiales proyectados a futuro hablan de la necesidad de no tener que cumplir con más de u$u2.000 millones (o menos) en los pagos con el organismo financiero internacional, durante toda la vida útil del acuerdo de facilidades extendidas “relouded” que se está negociando entre Buenos Aires y Washington.