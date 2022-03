Todo listo ya en el board del FMI para firmar el acuerdo (sólo podría demorarlo Rusia)

El problema es que se espera una decisión proveniente del Consejo Europeo, donde en horas se trataría la situación de Rusia como miembro de ese bloque, donde si avanza el pedido del resto de los miembros sobre su suspensión; inmediatamente se le pedirá al FMI y al Banco Mundial que momentáneamente el sillón del país que gobierna Vladímir Putin quede sin ocupar. Kristalina Georgieva y el resto de la conducción del Fondo están aguardando esta decisión para saber si el funcionamiento del board continuará con o sin Rusia, para concretar las invitaciones correspondientes. Y hasta hoy mismo, Rusia no está suspendida y podría intervenir en el momento de tratar el caso argentino. Sin embargo, se descarta que el Consejo Europeo avanzará con más sanciones contra ese país, y la imposibilidad de intervenir en el Facilidades Extendidas criollo. Rusia sólo quedaría fuera de la sanción en el caso de un acuerdo por el fin de la guerra en Ucrania, algo que por ahora parece improbable.

Sin embargo no debería ser un problema para Argentina. Ya saben en Buenos Aires que en realidad el día límite para resolver el pago del 22 es el 27 de marzo, con lo que los plazos se extienden casi una semana más. Pero ya, como aseguran dentro del gobierno de Alberto Fernández, una vez aprobado hoy en el Senado el Facilidades Extendidas y rubricado mañana por el jefe de Estado, ya toda la responsabilidad caerá sobre el board y los tiempos políticos de la sede del organismo en Washington.

Sobre su aprobación, no debería haber problemas. No por el lado argentino, sino porque el directorio del Fondo le dará luz verde a lo negociado por el equipo integrado por el director gerente para el Hemisferio Occidental Illan Goldfajn, su número dos Julie Kozac y el encargado del caso argentino Luis Cubeddu. A pedido de la subdirectora gerente del FMI Gita Gopinath, el directorio debería confirmar lo negociado con la Argentina por el staff técnico, y dar por comenzado ya en marzo el acuerdo cerrado con el país. Esto no quiere decir que no vaya a haber críticas duras y directas de varios de los miembros integrantes del board, los que, se descarta, serán severísimos en su juzgamiento sobre la manera en que la clase política local maneja desde hace décadas la economía argentina. Si se concreta la suspensión de Rusia, el país perderá un defensor público de peso en ese directorio.

El directorio del Fondo decidió no reunirse aún en lo que va de marzo, aguardando una decisión oficial de los países centrales sobre como funcionarán los organismos de crédito mundial con Rusia.

Argentina se había garantizado en febrero el voto positivo de Rusia y China, luego de la gira que Alberto Fernández había concretado a ambos países. Había incluso cierta satisfacción, ya que se esperaba que en el momento en que se tratara el caso local de manera final (para aprobar o rechazar el Facilidades Extendidas) hubiera desde los dos estados visitados por el presidente argentino una defensa abierta hacia la Argentina y una crítica fuerte y directa contra el funcionamiento habitual del organismo. Esto pese al reconocimiento de que entre Rusia y China detentan sólo el 6,4% del total de los votos en el board, divididos en un 3,7% China y un 2,7% Rusia.

El peso específico conjunto es simbólico y no alcanza para aprobar ningún acuerdo, pero se consideraba hasta antes de la invasión a Ucrania que se podría confiar en el momento del tratamiento del caso argentino en que hubiera defensas rusas (y chinas) a la posición crítica argentina. Esto hubiera servido simbólicamente para contrarrestar las seguras embestidas contra el país y el manejo de su economía que preparaban Japón, Holanda y otros estados que tradicionalmente están enojados contra la falta de prolijidad y previsibilidad de las cuentas públicas nacionales. Este apoyo ahora ingresa en crisis, dado que no se sabe qué tipo de decisión tomará el propio FMI con Rusia y su participación en el directorio del organismo, en el caso de que las sanciones internacionales contra Putin se generalicen y eventualmente alcancen su participación como protagonista en los organismos financieros internacionales.

La posible ausencia de Rusia en la votación final no cambia en realidad las posibilidades de éxito de la Argentina en el directorio del Fondo. Según los cálculos oficiales, el país tendría garantizado un apoyo global del 70% en el directorio. A ese nivel se llega con Alemania, Francia, España y otros países europeos que votarían a favor, sumando además otros estados clave que, se descarta, también avalarían a la Argentina. En este grupo se incluían a Rusia y China, sumando los países árabes (especialmente los del Golfo Pérsico, con presencia fuerte en el directorio del FMI), además de, lógicamente, toda América Latina y el África.

Se confía, además, en que se lograrían más consensos con países clave como Canadá y lo que resta de la Unión Europea, con lo que el porcentaje se elevaría a cerca del 75%. Faltaría así conseguir sólo un 10% más para el nivel imprescindible para que una propuesta transgresora para lo que mandan y dictan los estatutos del FMI pueda ser aprobada. Sólo con un mínimo del 85% de los avales se podría autorizar a que los técnicos de línea del Fondo apliquen para el país un plan de pagos por fuera de los únicos mecanismos autorizados por la carta orgánica del organismo: el stand by y el Facilidades Extendidas, ambos en todas sus variables posibles. Como lo que propone el país es una alteración de las normas, sólo una votación de más del 85% podría avalar el pedido.