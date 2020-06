Oficial: Ford y VW no producirán la pickup conjunta en Argentina

Tal como se informó en ese momento, el denominado proyecto Cyclone se radicaría exclusivamente en la planta de la automotriz norteamericana en Sudáfrica. En ese artículo, se detallaba que el anuncio del fin de las negociaciones lo había realizado por parte de un alto directivo de Ford de Brasil quien, internamente, reconoció que la decisión del punto final lo había tomado la compañía con sede en Wolfburgo. Días después, este diario reveló el comunicado interno que la estadounidense envió desde Detroit a sus filiales en la región para oficializar el fin de este proyecto en Sudamérica. Por su parte, hasta ayer, Volkswagen no había reconocido públicamente que esa iniciativa quedaba trunca.

Ya con la confirmación oficial, el anuncio de ayer avanza en los desarrollos conjuntos que tendrán las dos compañías –además del proyecto Cyclone en Sudáfrica – y deja incógnitas sobre la suerte de las dos filiales en el país. En el primer caso, las dos compañías seguirá avanzado en la fabricación conjunta de vans, vehículos eléctricos y autónomos a nivel internacional.

En tanto, para las plantas locales el panorama es distinto. Volkswagen seguirá fabricando la primera generación de la Amarok en el país pero no recibirá la radicación de la segunda ya que esta estará a cargo de Ford Sudáfrica. De esta manera, cuando VW cese la producción de la pickup en el país, tendría que importarla desde la planta de Pretoria. En ese sentido, Thomas Sedran – a cargo de los vehículos comerciales del gigante alemán – señaló ayer que “sin la cooperación con Ford no hubiéramos desarrollado una nueva generación de Amarok”, dando a entender que su fin estaba anunciado. Es así que la filial local apostará todo al proyecto Tarek que ya está en preproducción

Por el lado de Ford, seguirá fabricando la actual Ranger y está negociando la radicación de la próxima generación de la pickup.

El problema está centrado en que los costos, por el momento, no cierran. La caída del proyecto Cyclone en el país le genera un inconveniente ya que ahora perdió unas 50.000 unidades para fabricar lo que, por menor escala, encarece los costos de su Ranger. Precisamente, este martes, en el suplemento Automotor de este diario se consignó que esa inversión no estaba asegurada ya que no fue aprobado por Detroit. Sin esa firma, no hay seguridad de su concreción.