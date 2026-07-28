¿Tus abuelos fueron nazis?: abrieron una base de datos sobre el pasado de casi 13 millones de alemanes + Agregar ámbito en









Con inteligencia artificial y reconocimiento de texto, la herramienta analiza 12,7 millones de fichas con datos personales y fotografías históricas.

El acceso a los archivos históricos alemanes cambió con la tecnología. Durante años, comprobar si un familiar perteneció al NSDAP exigía trámites ante el Archivo Federal que podían tardar meses y ofrecer información limitada.

Una transformación tecnológica sin precedentes acaba de revolucionar el acceso a la memoria histórica alemana, permitiendo a millones de personas investigar en cuestión de segundos si sus antepasados pertenecieron al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP).

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Esta posibilidad surge tras la liberación y digitalización masiva de los microfilmes que el Ejército estadounidense confiscó en 1945, un hito que deja atrás las tradicionales gestiones ante el Archivo Federal que solían demorar meses y entregar respuestas parciales.

La apertura de estos registros por parte del Archivo Nacional de Estados Unidos impulsó a grandes medios como Die Zeit, Der Spiegel y Süddeutsche Zeitung a crear motores de búsqueda potenciados con inteligencia artificial y reconocimiento óptico de caracteres. Gracias a esta herramienta, hoy es posible rastrear más de 12,7 millones de fichas para obtener números de afiliado, profesiones, fechas de nacimiento e incluso fotografías originales de casi el 90% de los miembros del nazismo.

Sumarse antes de 1933 refleja un compromiso ideológico real; hacerlo después responde, en su mayoría, a la presión social y laboral de la época. El archivo nazi reabre el debate sobre la memoria histórica alemana El impacto de la iniciativa fue inmediato y superó el millón de consultas en sus primeras semanas. Al evaluar los resultados, los especialistas remarcan que la fecha de afiliación resulta determinante para comprender el contexto personal: un ingreso anterior a la llegada de Hitler al poder en 1933 evidencia una convicción ideológica auténtica, mientras que las inscripciones posteriores obedecían con frecuencia a presiones laborales o sociales impuestas por el régimen.

Esta visibilización masiva adquiere una relevancia política indispensable en un momento donde las fuerzas de extrema derecha, entre ellas Alternativa por Alemania (AfD), ganan peso electoral. La discusión en torno al archivo digitalizado confronta directamente las narrativas que intentan relativizar la era nazi o dar por concluido el ciclo de memoria a más de ocho décadas del fin de la Segunda Guerra Mundial.

De todas formas, los historiadores enfatizan que hallar una ficha es solo el punto de partida; para reconstruir con precisión el papel de cada individuo, es fundamental complementar la información de afiliación con los registros militares de la época y los expedientes del proceso de desnazificación.

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