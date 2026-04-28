La Ciudad reducirá Ingresos Brutos a la compraventa de criptomonedas

El nuevo cálculo para el impuesto se basará sobre la diferencia entre el precio de compra y el de venta. La nueva regulación dispone que las cotizaciones deberán provenir de mercados que operen criptoactivos y que se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una reducción impositiva en transacciones de criptomonedas : a partir de la publicación de la Resolución 93-AGIP-26, el Impuesto de Ingresos Brutos se calculará sobre la diferencia entre el precio de compra y el de venta (spread).

Hasta ahora, el tributo se calculaba sobre el total de la operación de venta, sin considerar si existía una ganancia efectiva. Según detallaron desde la Ciudad, este escenario generaba una carga fiscal más elevada y desincentivaba la formalización de empresas del sector.

A modo de ejemplo, hasta ahora una persona que compró un criptoactivo por $97 y lo vendió por $100, tuvo una ganancia de $3. Así, el cálculo del impuesto era sobre la operación de venta, gravándose el 6% sobre los $100 , por lo que el impuesto a pagar era de $6. Con los cambios establecidos, tributo se calculará sólo sobre la ganancia de la operación, es decir que se tributará el 6% de $3.

La nueva regulación dispone que las cotizaciones deberán provenir de mercados que operen en la compraventa de criptomonedas y que se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi, detalló: “El desarrollo de la economía digital es prioridad para la Ciudad. Queremos que Buenos Aires sea un hub regional de innovación y tecnología, y para eso necesitamos reglas claras, previsibilidad normativa, simplificación administrativa y un marco impositivo que acompañe el crecimiento del sector”.

Por su parte, el subsecretario de Inversiones Augusto Ardiles amplió: “Además del impacto tributario, esta decisión envía una señal clara sobre el rumbo de la Ciudad: queremos ser el lugar donde las nuevas industrias puedan escalar con reglas acordes a su lógica de negocio. Adaptar el marco impositivo a la dinámica de los criptoactivos no es solo una mejora técnica, es una herramienta para atraer talento, capital y proyectos que hoy eligen dónde radicarse en función al marco regulatorio que se le ofrece”.

Quién también habló de la reducción impositiva fue el titular de la AGIP, Germán Krivocapich, que aseguró que "la reglamentación apunta a reducir la carga fiscal efectiva, brindar mayor previsibilidad normativa y simplificar el esquema tributario del sector, facilitando la formalización, la inversión y la radicación de empresas. Con estas medidas buscamos construir un marco más adecuado para el desarrollo del ecosistema cripto en la Ciudad."