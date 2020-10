Destacan que el programa otorgará "mayor previsibilidad"

“Había mucha expectativa con respecto del anuncio. En particular, se esperaba para ver cuáles eran los precios de referencia, que fue de u$s3,7 por millón de BTU. Y la cuenca tiene alrededor de u$s1,80 y u$s2,20 (por millón de BTU) de costo, con lo cual eso deja un margen de ganancia que nos parece que va a ser suficiente para que haya inversión. En ese sentido, creo que fue una buena presentación”, señaló a Ámbito Gonzalo Echegaray, secretario de la Cámara Empresarial Industria Petrolera y Afines de Neuquén (Ceipa), quien remarcó: “Por otro lado, tal como se venía reclamando, es que no se puede permitir como país, ante la escases de reservas, tener que salir en 2021 a importar petróleo. Para nosotros, en este sentido, era una de las claves para que YPF pudiera comenzar una reactivación, que quizá en petróleo era difícil hacerla por la pandemia (que afectó la demanda), pero en gas era donde siempre se tuvo la expectativa de que había una oportunidad. Y nos parece que al tener cuatro años, da la previsibilidad que se necesita para que se puedan planificar inversiones. Como nivel macro, está bien. Y es un incentivo de que es ya, no es un marco normativo que genera una reactivación hacia el año que viene. La reactivación empieza mañana”.