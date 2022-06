La producción no convencional de petróleo y gas fue la más alta de la historia

El segmento no convencional de la producción de hidrocarburos sigue en alza y marcó dos nuevos récords históricos: el petróleo no convencional alcanzó los 241 mil barriles aproximados por día y representó el 41% de la producción total del país, con un crecimiento interanual del 57%. Por su parte la producción de gas no convencional también fue la más alta de nuestra historia con 76 millones de metros cúbicos aproximados por día y representó el 56% del total del país. Durante mayo se produjo un 39% más de gas no convencional que en el mismo mes del 2021.