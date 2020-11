Santiago Tanoira: "Los incentivos del Plan Gas son correctos"

“En nuestra actividad, si no hay inversión permanente, la producción tiene un declino natural. Con lo cual siempre hay que estar invirtiendo para mantener la producción. Y, si uno quiere aumentar, tiene que invertir aún más para ganarle a ese declino. No se venía perforando en Argentina hace más de un año, no había prácticamente pozos de gas, y eso tiene que ver con la señal de precios que existía en el mercado. Cuando una compañía analizaba los precios que el mercado argentino pagaba, no justificaba hacer ninguna inversión”, sostuvo Taneira, quien remarcó que ante la caída de la producción de gas “existen dos alternativas: desabastecimiento o buscar combustibles sustitutos”.