Georgieva afirmó que no habrá quita para la deuda argentina

Rice había advertido que la quita, tal cual fue pedida por la vicepresidenta Cristina Kirchner, “no está permitida por los estatutos, y no solo en el caso de la Argentina”. La exmandataria había reclamado días atrás una reducción de la deuda que la Argentina mantiene con el Fiondo Monetario. “¿Cómo que el estatuto prohíbe hacer una quita? También prohíbe que se den préstamos para la cuestión cambiaria y permitir la fuga del dinero. ¿Y por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Quiero que me apliquen el estatuto del Fondo entero, del primer al último capítulo”, se quejó Cristina durante la presentación de su libro en Cuba.