Gerardo Morales: "Nos va a llevar un año posiblemente unificar el tipo de cambio"

En la previa a su exposición ante el “círculo rojo” en el marco del Foro Llao Llao que se desarrolla en Bariloche , el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dialogó con Ámbito . Descartó la posibilidad de liberar el cepo al dólar de forma inmediata en caso de ser electo: “Nos va a llevar un año posiblemente unificar el tipo de cambio”, dijo. Además pidió no replicar lo que se hizo entre el 2015 y 2019, cuando hubo que dar marcha atrás en una serie de medidas.

G.M: Nosotros pensamos que nos va a llevar un año posiblemente unificar el tipo de cambio. Los primeros tres meses luego de las medidas que tenemos que tomar, que hay que tomar medidas de inmediato respecto al orden fiscal, podemos achicar bastante la brecha cambiaria e ir saliendo del cepo lo más pronto posible. Lo que no podemos hacer es replicar lo del 2015 al 2019, salimos del cepo rápido y tuvimos que volver a ponerlo, bajamos retenciones y tuvimos que volver a ponerlas.

P: ¿Shock o gradualismo?

G.M: Me parece que no es ni todo shock ni todo gradualismo. Hay medidas que hay que hacerlas por shock, rápido, y en otras trabajar durante el primer año de gobierno. El año que viene va a ser un año complejo desde el lado de las medidas que hay que tomar para alcanzar el orden fiscal pero por otro lado va a ser un buen año con la cosecha. Vamos a vender más crudo, vamos a vender más gas, vamos a exportar fuerte litio que en 2025 vamos a estar en u$s 12.000 millones, eso es lo que viene para Argentina