Cuál es el mejor SUV eléctrico del mundo, según los expertos + Seguir en









Este modelo ya está disponible y promete revolucionar el mercado automotor mundial con su innovador programa de personalización.

El Xiaomi YU7 no para de batir récords Foto: AS

El Xiaomi YU7, considerado por expertos chinos como el "mejor SUV eléctrico del mundo", ya está disponible para la venta, trayendo consigo una destacada novedad: un programa de personalización tan completo que puede hacer que su precio final supere el del Tesla Model Y. Este modelo se destaca por su equilibrio entre autonomía, rendimiento y tecnología.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras haber superado a Tesla en ventas dentro de China, Xiaomi ha decidido apuntar a un público dispuesto a pagar más por un vehículo completamente adaptado a sus gustos. El Salón del Automóvil de Guangzhou fue el escenario de la presentación de este catálogo de personalización, que incluirá más de 100 tonalidades exclusivas durante los próximos tres años.

Tesla Model Y.jpg Tras haber superado a Tesla en ventas dentro de China, Xiaomi ha decidido apuntar a un público dispuesto a pagar más por un vehículo completamente adaptado a sus gustos. Entre las opciones destacadas se encuentran colores como Crystal Purple, llantas doradas, frenos Brembo en verde y emblemas de oro de 24 quilates, una propuesta de lujo incluso para marcas de alto prestigio. Además, el interior ofrece materiales como Alcantara y detalles en fibra de carbono.

El SUV YU7 sigue arrasando en ventas Este enfoque de personalización pone a Xiaomi en la competencia directa con marcas premium, un terreno que tradicionalmente dominan los fabricantes de vehículos de lujo. Además, el YU7 sigue arrasando en ventas, con 48.654 unidades vendidas en octubre de 2025, superando las 26.100 unidades del Tesla Model Y en el mismo mes.

La popularidad del YU7 también se debe a su integración total con el ecosistema Xiaomi, ofreciendo conectividad avanzada y control total desde dispositivos móviles, un aspecto altamente valorado por los consumidores chinos.

Xiaomi continúa consolidando su posición en el mercado de vehículos eléctricos, y con su enfoque en personalización, busca captar a los compradores más exigentes. Aunque aún no se han confirmado fechas, se especula que el programa de personalización podría llegar a Europa en 2027, como parte de su estrategia de expansión internacional.