Goldman Sachs advirtió que la embestida de Donald Trump aumenta las alarmas sobre la independencia de la Fed

El economista jefe del banco, Jan Hatzius, planteó que la amenaza de una acusación penal contra Powell incrementa el temor en los mercados.

Goldman Sachs fue el primer gran banco en manifestar su preocupación por la escalada de Donald Trump sobre la Fed.

El economista jefe de Goldman Sachs , Jan Hatzius, advirtió este lunes que la amenaza de acusación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell , por parte del gobierno de Donald Trump refuerza las preocupaciones sobre la independencia del banco central estadounidense. De todas maneras, indicó que espera que la entidad continúe tomando sus decisiones respecto de las tasas de interés a partir de los datos y no de los requerimientos de la Casa Blanca.

La alerta de uno de los principales bancos de Wall Street después de que el gobierno trumpista escalara la presión sobre la Fed . Lo hizo al amenazar a Powell con una acusación penal por sus comentarios al Congreso sobre un proyecto de renovación de la sede de la entidad, una acción que que el titular de la entidad calificó de "pretexto" para ganar más influencia sobre las tasas de interés, que Trump quiere recortar de forma drástica.

Así lo planteó Powell este domingo por la noche en un video de características inéditas publicado en las redes sociales de la Fed, en el que aseguró: "La amenaza de cargos criminales es una consecuencia de que la Reserva Federal establece las tasas en función de nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente . Se trata de si la Fed podrá seguir fijando las tasas de interés con base en la evidencia y las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria se guiará por la presión política o la intimidación".

"Obviamente, hay más preocupaciones de que la independencia de la Fed vaya a estar en la mira con las últimas noticias sobre la investigación criminal contra el presidente Powell, que reforzaron esas preocupaciones", dijo Hatzius en la conferencia anual de estrategia global de Goldman Sachs , que se celebra en Londres.

Hatzius es miembro del comité de gestión de Goldman Sachs y sus comentarios son las primeras declaraciones públicas de un alto ejecutivo de Wall Street desde que surgió la noticia de la posible investigación a Powell.

"No tengo dudas de que él (por Powell) en el resto de su mandato como presidente tomará decisiones basadas en los datos económicos y no se dejará influir de una forma u otra, recortando más o negándose a recortar en función de datos que podrían empujar en esa dirección", dijo Hatzius. Cabe recordar que el mandato de Powell culmina en mayo.

Goldman postergó su pronóstico de recortes de tasas de la Fed y ahora espera dos reducciones de 25 puntos básicos en junio y septiembre de 2026, en lugar de los movimientos previamente anticipados en marzo y junio.

El cambio en las expectativas sobre las tasas sigue a los datos más débiles de las nóminas no agrícolas del viernes y refleja señales de un mercado laboral que se debilita de manera gradual, junto con un crecimiento del PIB más fuerte de lo esperado y un desvanecimiento de los impactos arancelarios.

Las presiones de Donald Trump sobre Jerome Powell

Las citaciones ante la fiscalía federal y las amenazas sobre llevar a Powell a juicio por su testimonio sobre las renovaciones en los edificios del organismo representan una escalada sin precedentes en la disputa de Trump con la conducción de la Fed.

El mandatario republicano atacó en repetidas ocasiones a la autoridad monetaria por no cumplir con sus exigencias de una reducción más drástica en su tasa de interés de referencia. La renovada tensión ya impacta este lunes en los mercados financieros.

En lo formal, las citaciones están relacionadas con el testimonio de Powell ante la Comisión Bancaria del Senado en junio pasado, dijo el presidente de la Fed, respecto a la renovación por u$s2.500 millones de dos edificios de oficinas del banco central, un proyecto que Trump criticó como excesivo.

Powell dejó de lado el enfoque cauto a la hora de responder las críticas e insultos personales de Trump, los cuales había ignorado en buena medida. En su lugar, Powell emitió este domingo una declaración en video en la que se refirió sin rodeos a la amenaza de cargos criminales como simples "pretextos" para socavar la independencia de la Fed en lo referente a la fijación de las tasas de interés.

Lo cierto es que el mandato de Powell al frente de la Fed termina en mayo y Trump sugirió que ya tiene definido a quién impulsará para reemplazarlo. El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, y el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, son considerados los principales candidatos para cubrir el puesto. Ambos responden favorablemente al mandato trumpista de recortar rápidamente las tasas de interés.