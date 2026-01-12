Donald Trump, a la carga por la Fed: Jerome Powell fue citado por fiscales federales y habló de amenazas del gobierno

El titular de la Reserva Federal publicó un video en el que afirma que la investigación judicial responde en realidad a las presiones de la Casa Blanca para que baje la tasa.

La Casa Blanca vuelve a la carga por la Fed. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell , dijo el domingo que el gobierno de Donald Trump ‌ lo amenazó a través de una acusación penal y extendió citaciones al gran jurado ‌por el testimonio que dio ante el Congreso el verano pasado sobre un proyecto de renovación del edificio de la Fed. Además, planteó que estos movimientos forman parte de las presiones de Trump para que baje las tasas de interés .

El recrudecimiento de la disputa por la conducción de la política monetaria de la Fed puso en alerta nuevamente a los mercados . Los futuros de los principales índices de Wall Street caen hasta 1% en el premarket.

En la noche del domingo fue el propio Powell el que lanzó un comunicado de tintes inéditos. Lo hizo con la publicación de un video a través de las redes sociales de la Fed.

Según el titular del banco central estadounidense, la acción es un "pretexto" destinado a poner más presión sobre ‌el la entidad para que baje las tasas de interés.

"El viernes, el Departamento de Justicia ‍entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado , amenazando con una acusación criminal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado junio", dijo Powell en el ‌comunicado, en lo que supone una escalada en la disputa entre Trump y él que se remonta a los primeros años de Powell como presidente en 2018.

"Tengo un profundo respeto por el Estado de derecho y por la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie -ciertamente no el presidente de la Reserva Federal- está por encima de la ley", dijo Powell.

Aunque, rápidamente, advirtió: "La amenaza de cargos criminales es una consecuencia de que la Reserva Federal establece las tasas en función de nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente. Se trata de si la Fed podrá seguir fijando las tasas de interés con base en la evidencia y las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria se guiará por la presión política o la intimidación".

La escalada en la presión de Donald Trump sobre la Fed

Las citaciones ante la fiscalía federal y las amenazas con llevar a Powell a juicio por su testimonio sobre las renovaciones en los edificios del organismo representan una escalada sin precedentes en la disputa de Trump con la conducción de la Fed.

El actual gobierno republicano atacó en repetidas ocasiones a la autoridad monetaria por no cumplir con sus deseos de una reducción más drástica en su tasa de interés referencial. La renovada tensión impactará este lunes en los mercados financieros.

En lo formal, las citaciones están relacionadas con el testimonio de Powell ante la Comisión Bancaria del Senado en junio pasado, dijo el presidente de la Fed, respecto a la renovación por u$s2.500 millones de dos edificios de oficinas del banco central, un proyecto que Trump criticó como excesivo.

Powell dejó de lado el enfoque contenido a la hora de responder las críticas e insultos personales de Trump, los cuales había ignorado en buena medida. En su lugar, Powell emitió este domingo una declaración en video en la que se refirió sin rodeos a la amenaza de cargos criminales como simples "pretextos" para socavar la independencia de la Fed en lo referente a la fijación de las tasas de interés.

Lo cierto es que el mandato de Powell al frente de la Fed termina en mayo y Trump sugirió que ya tiene definido a quién impulsará para reemplazarlo. El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, y el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, son considerados los principales candidatos para cubrir el puesto. Ambos responden favorablemente al mandato trumpista de recortar rápidamente las tasas de interés.