Guía paso a paso: cómo evitar perder los subsidios a la luz y el gas

Para conservar el beneficio, los usuarios deben completar el formulario digital del SEF con datos de hogar, integrantes y servicios energéticos.

Los hogares con subsidio mantienen beneficios hasta 300 kWh mensuales en meses de alta demanda.

Con la entrada en vigencia del nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) , el Gobierno redefinió quiénes pueden acceder a la ayuda estatal para pagar las facturas de luz y gas y bajo qué condiciones se mantiene el beneficio.

El nuevo esquema, que rige desde enero, unificó los subsidios en una sola plataforma digital y dejó atrás el sistema de segmentación por niveles de ingresos.

Aunque los usuarios que ya reciben el beneficio no deben reinscribirse de manera obligatoria, sí es fundamental revisar la información declarada , actualizar datos cuando sea necesario y respetar los topes de consumo establecidos. A continuación, conocé los detalles.

El nuevo sistema de subsidios ya no clasifica a los usuarios en tres niveles como ocurría antes. Con la implementación del SEF, solo existen dos situaciones posibles: hogares que acceden al subsidio y hogares que quedan excluidos .

La determinación no se basa únicamente en el ingreso del titular del servicio, sino en la suma de los ingresos y la situación patrimonial de todos los integrantes del hogar.

En términos generales, pueden mantener el subsidio las casas cuyos ingresos netos totales no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según los valores del INDEC.

Además, aun superando ese umbral, pueden ser considerados beneficiarios aquellos donde haya una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), Certificado de Vivienda del ReNaBaP o una Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Inscripción y actualización en el RASE

El acceso y la continuidad del subsidio se gestionan a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), disponible en la plataforma oficial del Gobierno. Quienes ya estaban inscriptos en el esquema anterior no deben volver a anotarse desde cero, pero sí deben actualizar su información.

La actualización es especialmente importante si hubo cambios en la composición del hogar, en los ingresos, en el domicilio o en la titularidad del servicio. También deben inscribirse quienes nunca hayan solicitado el subsidio o quienes recibían beneficios a través de otros programas, como el Programa Hogar o la Tarifa Social de Gas, y quieran mantener la ayuda dentro del nuevo régimen.

El trámite es 100% online y permite, una vez finalizado, consultar el estado de la solicitud, verificar si el beneficio fue otorgado correctamente y pedir una revisión si se detectan errores.

Las autoridades no establecieron una fecha límite general para la inscripción, pero sí fijó un plazo de seis meses para que los beneficiarios del Programa Hogar migren al esquema.

¿Qué necesitás tener a mano?

Antes de iniciar el trámite o la actualización de datos, es fundamental contar con toda la documentación necesaria para evitar errores u omisiones.

El DNI vigente del solicitante.

El CUIL del titular y de todos los integrantes del hogar mayores de 18 años.

Una dirección de correo electrónico de uso frecuente.

El número de cliente, cuenta, servicio o contrato que figura en la factura de luz y de gas.

El número de medidor de cada servicio.

Datos completos del domicilio, que deben coincidir con los que figuran en las facturas.

Al finalizar la carga, es obligatorio aceptar la declaración jurada y autorizar el cruce de datos con bases oficiales. Sin ese paso, el trámite no se considera válido.

Los errores comunes que te pueden dejar fuera

Uno de los principales motivos de exclusión del subsidio son los errores administrativos. Declarar un domicilio distinto al que figura en la factura, no informar correctamente a todos los convivientes o cargar datos de ingresos incompletos puede derivar en la pérdida automática del beneficio.

También quedan excluidos los hogares donde algún integrante posea determinados bienes, como vehículos con menos de tres años de antigüedad (salvo excepciones por discapacidad), tres o más inmuebles, embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios. Estos criterios se evalúan a nivel hogar y no solo sobre el titular del servicio.

Otro error frecuente es no actualizar la información si hubo cambios económicos o familiares. El sistema cruza datos de forma periódica y cualquier inconsistencia puede generar la recategorización del usuario como no beneficiario.

Ojo con los topes de consumo

Mantener el subsidio no depende solo de cumplir los requisitos socioeconómicos, sino también de respetar los límites de consumo establecidos. El nuevo esquema fija bloques base diferenciados según la época del año.

Durante los meses de mayor demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre), el consumo subsidiado de electricidad alcanza hasta 300 kWh mensuales. En los meses de menor consumo (marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre), el tope se reduce a 150 kWh.

En el caso del gas, el subsidio se concentra principalmente en los meses de mayor consumo, entre abril y septiembre.