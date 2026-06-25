Hay 206.000 trabajadores con más de un empleo en la Ciudad: por qué el fenómeno crece en todo el país

El 13% de los ocupados en CABA tiene más de un empleo, un 4,8% más que un año atrás. Los datos sobre cuánto ganan y cuántas horas le dedican al segundo trabajo revelan un fenómeno que va mucho más allá de la Ciudad.

Conducir para plataformas digitales es hoy una de las formas más accesibles de pluriempleo en la Ciudad, donde 206.000 trabajadores ya tienen más de una ocupación.

En la Ciudad de Buenos Aires, cada vez más trabajadores combinan dos o más empleos para sostener sus ingresos. El pluriempleo, medido por la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba), registró en el primer trimestre de 2026 un nuevo incremento interanual y volvió a instalarse como uno de los fenómenos centrales del mercado laboral.

Según el relevamiento, 206.000 personas ocupadas tienen más de un empleo, lo que representa el 13% de la población ocupada y un incremento del 4,8% respecto al mismo período del año anterior.

Un tema central en los segundos trabajos es la carga horaria : entre quienes tienen más de una ocupación, el promedio de horas trabajadas semanales asciende a 47,7 (con una mediana de 46 horas), de las cuales 14,9 corresponden a la ocupación o las ocupaciones secundarias.

En cuanto al poder adquisitivo , el ingreso promedio de las ocupaciones secundarias asciende a $700.694, aunque la mitad de los trabajadores percibe $500.000 o menos, según el informe.

Respecto a la ocupación principal, las personas con pluriempleo trabajan 33,5 horas semanales en promedio, por debajo de la media general . Para el 76,7%, el empleo principal sigue siendo la principal fuente de ingresos, mientras que en el 10,2% de los casos el segundo empleo supera al primero en remuneración. En el 13,1% restante, alguna de las ocupaciones no generó ingresos durante el período relevado.

Diferencia de género

En el último año se produjo un cambio en la composición por sexo del pluriempleo. En el primer trimestre de 2026, los varones representan el 54,1% de quienes tienen más de un empleo, mientras que las mujeres concentran el 45,9%. Un año antes la relación era opuesta: las mujeres eran el 56,8% y los varones el 43,2%.

De la Ciudad al fenómeno nacional

Los datos corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, pero se enmarcan en una tendencia que se extiende a nivel nacional: el pluriempleo crece en todo el país como respuesta a la necesidad de complementar ingresos en un contexto de salarios que aún no terminan de recuperarse frente al costo de vida.

El contexto explica en parte el auge del pluriempleo: tres de cada cuatro ocupados en la Ciudad son asalariados, y sus ingresos crecieron por debajo de la inflación en el período. Según el Idecba, esa dinámica genera un escenario en el que "los ingresos más altos aumentan pero los más bajos aumentan menos".

Frente a ese escenario, el pluriempleo se consolida como una estrategia concreta de los trabajadores porteños, y nacionales, para sostener sus ingresos. En el primer trimestre de 2026, la ocupación secundaria aportó en promedio el 29% del ingreso total de quienes tienen más de un empleo.