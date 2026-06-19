Morosidad récord: punto por punto, cómo es la ley para refinanciar las deudas familiares que se aprobó en CABA

Se trata de un plan para rescatar financiamientos con tarjeta de crédito y préstamos personales en situación irregular. Se implementará a través del Banco Ciudad y habrá beneficios fiscales para intentar que las entidades privadas se adhieran.

La Legislatura porteña aprobó este jueves la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal , impulsado por el legislador porteño Leandro Santoro. En un contexto de morosidad récord , la iniciativa permitirá refinanciar deudas con tarjetas de crédito y préstamos personales a través del Banco Ciudad y las entidades privadas que adhieran al plan.

El programa, que entrará en vigencia una vez que el gobierno porteño oficialice la reglamentación, permitirá aliviar el pago de intereses para los hogares en situación de morosidad y estirar los vencimientos. En concreto, plantea una tasa nominal anual (TNA) fija máxima del 35% (por debajo de las tasas de mercado) y un plazo mínimo de 24 meses.

El programa contempla acceso para empleados, jubilados y monotributistas de categorías bajas y medias. Los fondos se transferirán directamente a los acreedores y se establecerán criterios de prioridad para hogares vulnerables, inquilinos, estudiantes y personas con discapacidad.

El beneficio está dirigido a familias con residencia comprobada en la Ciudad, cuyos ingresos no superen los diez salarios mínimos (hoy $3,67 millones) y cuyas deudas representen más del 30% de sus ingresos mensuales. El programa apunta especialmente a quienes registran atrasos de entre 60 y 180 días, con el objetivo de evitar que queden fuera del sistema financiero o enfrenten embargos. De esta manera, quedarán excluidos quienes posean patrimonio suficiente para cancelar sus obligaciones por cuenta propia.

Para incentivar la adhesión del sector privado, las entidades financieras que participen recibirán una reducción del 50% en Ingresos Brutos sobre los intereses generados por estos créditos. Además, los beneficiarios que no sean clientes del banco público porteño podrán abrir una cuenta gratuita en el Banco Ciudad para acceder a la línea especial.

Según las proyecciones de sus impulsores, con esta iniciativa, una familia con ingresos de $3,67 millones y una deuda equivalente al doble de ese monto podría ahorrar unos $240.000 por mes y $5,7 millones en intereses, en comparación con una refinanciación a tasas de mercado.

Los autores del proyecto señalan que el objetivo final de la ley es reducir el peso de las deudas, recuperar la capacidad de consumo y brindar mayor previsibilidad económica a las familias porteñas. La iniciativa de Santoro, respaldada por casi todo el arco político porteño, fue motorizada por el crecimiento sostenido de la morosidad, uno de los principales flagelos financieros que enfrentan hoy las familias argentinas. Los últimos datos oficiales muestran que la mora en familias alcanzó el 12% en los pasivos bancarios, récord desde el año 2004.