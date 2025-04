Hernán Lacunza celebró el fin del cepo cambiario: "Que no vuelva nunca más, para que tengamos moneda y estabilidad"

El exfuncionario reconoció que estableció el cepo el 2 de septiembre del 2019 y explicó que su decisión se basó en "la misma razón que un emergentólogo le aplica un torniquete y no un anticoagulante a un paciente desangrándose. Era cepo o corralito: con ahorristas huyendo del peso, rumores de elecciones anticipadas y dólar desanclado, las reservas disponibles no alcanzaban para depositantes y tenedores de pesos". " En crisis financiera con riesgo institucional, la política económica consiste en elegir lo menos malo. El corralito era peor ", añadió.

En su mensaje, Lacunza felicitó a Luis Caputo y Santiago Bausili porque "tras casi año y medio de equilibrio fiscal y prudencia monetaria [...] decidieron que era el momento". "Que no vuelva nunca más, no porque lo diga una norma inocua o una promesa vacía, sino porque tengamos moneda y estabilidad", propuso y concluyó anhelando "que la política económica pueda dedicarse a idear goles, no atajadas".