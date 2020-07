Los consejos al Gobierno del último ministro de Economía de Macri ante la crisis

“Hay dos fotos inexorables: las víctimas sanitarias y las víctimas económicas, que son las pymes y los comercios que cerraron. La Argentina eligió medidas extremas para que la primera foto no sea tan dramática a costa de la segunda. Es una cuestión política y los resultados son acordes a esa estrategia”, introdujo.

Y desarrolló: “En materia sanitaria los resultados son mejores a los mundiales aunque la película no terminó. Y los económicos son peores. Nosotros llegamos en una posición inicial delicada porque veníamos de un año y medio de recesión... La foto del final va a ser peor, más definida”.

Para Lacunza "en este contexto, la capacidad del Estado es limitada” para ayudar a las empresas.

Plan económico

Lacunza también sostuvo que es clave que el Gobierno le muestre a la sociedad un plan económico, al menos de corto plazo. “Si en unos meses hay un iceberg, es bueno saber cómo se lo va a evitar. Eso se logra con un plan económico que hoy no está. No digo que no exista, pero la gente no lo conoce; tal vez está en la cabeza de los funcionarios, pero no se sabe cuál es”, afirmó.

Ante esta incertidumbre, aclaró, la gente sigue recurriendo a la compra de dólares “a cualquier precio”, pese a las restricciones que colocó el Gobierno en los últimos meses.

Deuda externa

Respecto a la deuda, el exministro recomendó cerrar “diferencias” que subsisten con los acreedores. “Cuando negocias en nombre de 45 millones de argentinos no conviene apuntarle al fleje”, dijo.

“Siempre hablar por radio es más fácil que estar ahí sentado; pero lo que se podría haber hecho distinto es no agravar más la situación fiscal; no agreguemos una tercera foto dentro de un par de meses, que no va a ocurrir en el resto del mundo: que además de las víctimas sanitarias y económicas, tengamos un proceso de inestabilidad inflacionaria por un exceso de emisión”, advirtió.

“Hay que ser muy cuidadoso con eso y por esta razón hay que arreglar la cuestión de la deuda en dólares y en pesos”, indicó.