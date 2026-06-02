Lionel Scaloni monitorea a los futbolistas en recuperación tras la primera práctica en Kansas

El seleccionado nacional completó su primera práctica en Kansas City bajo un intenso calor y comenzó la puesta a punto para el Mundial 2026.

El seleccionado nacional inició los trabajos en Estados Unidos a dos semanas de su estreno en la Copa del Mundo.

La Selección argentina realizó su primer entrenamiento en Kansas City y dio inicio formal a la preparación para el Mundial 2026, en una jornada marcada por las altas temperaturas y el seguimiento especial de varios futbolistas que atraviesan procesos de recuperación física a pocos días del debut en la competencia.

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El conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzó los trabajos en el Compass Minerals National Performance Center, complejo que utiliza habitualmente el Sporting Kansas City de la MLS y que funcionará como uno de los principales centros de operaciones del seleccionado durante su estadía en Estados Unidos.

Según el cronograma establecido por el cuerpo técnico , esta primera práctica marca el comienzo de la puesta a punto para los amistosos previos al debut mundialista y para la adaptación del plantel a las condiciones que encontrará durante el torneo.

Kansas City funciona como la base de operaciones elegida por Argentina para la preparación mundialista.

La actividad se desarrolló bajo un contexto climático exigente. En Kansas City, la temperatura rondó los 31 grados , con cielo despejado y una máxima prevista de 32°, una situación que obligó a planificar cuidadosamente las cargas físicas en el inicio de los trabajos.

El objetivo principal de estas primeras jornadas es que los futbolistas recuperen ritmo de entrenamiento, se adapten al entorno y comiencen a incorporar los ajustes tácticos previstos por el cuerpo técnico para afrontar la Copa del Mundo.

La llegada de Argentina a Estados Unidos se produjo el domingo y apenas un día después el plantel ya comenzó a trabajar en el predio elegido como búnker para la preparación mundialista.

selección argentina cuti romero Las altas temperaturas acompañaron la primera jornada de entrenamientos del equipo de Lionel Scaloni.

Los amistosos antes del estreno mundialista

La agenda del seleccionado incluye dos compromisos amistosos antes del debut oficial. El viernes, la delegación viajará a Texas, donde el sábado 6 enfrentará a la selección de Honduras en la ciudad de College Station.

Posteriormente, el martes 9 de junio, Argentina disputará un segundo encuentro preparatorio frente a Islandia en Auburn, Alabama, en lo que será la última prueba competitiva antes del inicio del certamen.

Tras esos compromisos, el equipo regresará a Kansas City para completar los entrenamientos finales y ultimar detalles de cara al estreno en la Copa del Mundo.

selección argentina enzo fernandez El plantel busca ajustar detalles futbolísticos y físicos en la recta final hacia el Mundial 2026.

El estado físico, una de las principales preocupaciones

Uno de los focos de atención durante los primeros días de trabajo pasa por la situación física de varios integrantes del plantel. Leandro Paredes, Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero, Julián Álvarez, Nicolás González, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina comenzaron la preparación atravesando distintos procesos de recuperación.

Por ese motivo, el cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución de cada futbolista durante las próximas jornadas, consideradas fundamentales para determinar el nivel de disponibilidad con el que llegará el grupo al estreno mundialista.

La Selección argentina tiene previsto debutar el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas City, encuentro que marcará el inicio de su camino en el Mundial 2026 y para el que ya comenzó la cuenta regresiva.