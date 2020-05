Broda: "La recesión actual es mucho más dura que la hiperinflación del 89- 90"

Según datos oficiales, la actividad económica cayó 11,5% interanual en marzo, mes en el que comenzó el período de aislamiento social obligatorio.

Para Broda, "esta es una circunstancia donde las políticas públicas tienen que ser muy expansivas. No tenemos acceso a los mercados, tenemos un desorden macroeconómico excepcional. Es muy difícil encontrar un país tan frágil, débil y vulnerable macroeconómicamente como la Argentina, salvo Irán y probablemente Turquía".

A su criterio, "si Martín Guzmán continúa como ministro de Economía y cumple con que va a esterilizar las expansiones monetarias, que son necesarias porque son la única fuente de financiamiento del gasto, evitamos la hiperinflación. Ahora, si creemos que la inflación no tiene nada que ver y que no depende de la emisión, no la vamos a poder evitar".

"No puedo decir que Guzmán sea un garante, un economista heterodoxo, dirigista y claramente de la misma raíz ideológica que nos llevo a esta decadencia. Pero espero que cumpla y que esterilicemos bastante de la expansión monetaria que estamos teniendo", evaluó el economista, en declaraciones a un canal de noticias.

Además, Broda resaltó que una suba de la tasa de inflación "es inexorable" y advirtió que eso "va a generar una insatisfacción social enorme".