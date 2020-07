Crece la importación de bienes finales y se espera más control

Macelo Elizondo, titular de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales (DNI) consideró que el incremento de las importaciones de bienes finales “es claramente producto de la cuarentena porque todo lo otro que cae se vincula con segmentos de la producción que está parada”. “Continuó creciendo bienes de consumo, porque estos se siguieron vendiendo en supermercados”, dijo el consultor, quien explicó a diferencia de piezas y equipos y bienes intermedios cayeron debido al freno económico. Si bien el fenómeno está relacionado con la pandemia, Elizondo, advirtió que “el gobierno se puso muy estricto con las importaciones”. De hecho hay empresas que han tenido problemas para ingresar insumos para el país”, explicó.

Miguel Ponce, titular del Centro de Investigación del Comercio Exterior del Siglo XXI sostuvo que “de los paraguas de Taiwán hay que olvidarse, eso ya no pasa más. Hoy se trata de demanda de productos que la propia pandemia originó”, explicó. No obstante Ponce no destacó que “algunos muchachos hayan querido stockear productos terminados mientras tengamos este valor del dólar” que se ubica en $70 contra $120 del MEP. Contra esa posibilidad de “stockeo” que mencionó el consultor, el Banco Central viene implementando desde el 29 de mayo la Resolución 7030, que establece un tope de 1 millón de dólares para que las empresas puedan acceder al mercado de cambios para poder importar. Ponce señaló que “esa resolución la van a flexibilizar” en los próximos días.