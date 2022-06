Los empresarios se despegaron del “rulo judicial” y piden más dólares oficiales

La cuestión del acceso a las divisas capta hoy la atención de todo el gabinete económico. El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, realizó una gira por entidades empresariales en donde esa agenda ocupó un lugar central. Tanto la Unión Industrial Argentina(UIA), como la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con matices, apoyaron la idea de “sintonía fina” que postula el ex embajador en Brasil para priorizar el ingreso de los insumos que necesita la industria para producir.Según pudo saber Ámbito, en las tres entidades también fueron enfáticos en rechazar el mecanismo de “rulo judicial” que denunció Cristina Kirchner el lunes y que este medio detalló ayer. En la UIA fueron concretos al señalar: “nosotros no presentamos amparos, lo que hacemos es dialogar con los funcionarios, las divisas que pedimos son para insumos y maquinaria”. En esa línea se mostraron confiados en que cualquier modificación que se pueda realizar al esquema actual de control en las importaciones, no impactará en el sector.