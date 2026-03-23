El blindaje de Vaca Muerta: Argentina consolidó su superávit energético estructural justo antes del shock global

En febrero de 2026, antes del estallido del conflicto en Medio Oriente que llevó el crudo a los u$s100, la balanza energética nacional aportó u$s486 millones. La eficiencia operativa en la Cuenca Neuquina y el desplome de las importaciones blindaron al país frente a la volatilidad externa.

El mes de febrero de 2026 quedará registrado en la historia económica reciente como el último período de relativa estabilidad en los mercados energéticos antes de la gran disrupción global. En un escenario donde el precio internacional del crudo todavía no reflejaba las tensiones bélicas que en marzo dispararían el barril a los tres dígitos, la Argentina logró consolidar un superávit comercial energético de u$s486 millones , una cifra que representó el 62% del saldo total de la balanza comercial del país durante ese mes.

Este resultado no fue producto de la casualidad, sino de una transformación estructural que permitió al sector energético actuar como un verdadero amortiguador frente a las fluctuaciones externas.

Según el análisis de Nadin Argañaraz, este superávit se alcanzó con exportaciones por u$s631 millones e importaciones que se redujeron drásticamente hasta los u$s145 millones .

Aunque el saldo fue u$s76 millones menor al registrado en el mismo mes de 2025, la dinámica interna del sector mostró una solidez que preparó al país para el posterior shock de precios de marzo.

La clave de este blindaje reside en la drástica mejora de la productividad en Vaca Muerta . De acuerdo con el estudio técnico de la consultora Aleph Energy , para finales de 2025 y principios de 2026, el nivel de productividad de un pozo tipo en la formación neuquina se consolidó en casi 500 mil barriles en solo tres años de operación. Para mantener estos niveles de eficiencia, las empresas incrementaron la longitud de las ramas horizontales hasta una media de 3.020 metros , lo que representa un aumento de 400 metros en los últimos tres años.

Esta optimización técnica permitió que el costo de equilibrio o breakeven de un pozo de petróleo promedio descendiera a niveles sumamente competitivos. Sin los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el costo se situaba en los u$s52 por barril de Brent; sin embargo, con la aplicación de los incentivos del RIGI, este valor descendió hasta los u$s48 por barril. Esta estructura de costos fue la que permitió que la Argentina mantuviera su rentabilidad incluso en febrero, cuando el efecto de los precios internacionales generó una pérdida coyuntural de u$s62 millones en los ingresos por exportaciones respecto al año anterior.

geopark vaca muerta

El desplome de las importaciones como escudo fiscal

Un factor determinante para sostener el superávit en febrero fue el desplome simultáneo de las necesidades de importación. El informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) elaborado por RICSA destaca que las compras de combustibles y lubricantes al exterior cayeron un 36,8% en términos interanuales. Esta contracción en la salida de divisas amortiguó casi el 35% del impacto externo negativo generado por la caída temporal de los precios de exportación.

Nadin Argañaraz detalla que este ahorro por menores importaciones totalizó u$s142 millones, explicados tanto por el menor precio de la energía importada (u$s77 millones) como por una menor necesidad física de combustible extranjero (u$s64 millones). Esta autonomía creciente es el pilar del llamado "superávit estructural": la capacidad del sistema energético nacional de autoabastecerse y generar saldos exportables de manera sostenida, independientemente de los vaivenes de la demanda puntual en el mes.

El petróleo crudo: un nuevo motor de exportación

Los datos de RICSA confirman que el petróleo crudo ya no es un actor secundario en la economía nacional. Para febrero de 2026, el crudo por sí solo representaba el 5,4% de todas las exportaciones del país. Además, la estrategia comercial se ha volcado fuertemente hacia mercados de alta exigencia, concentrando el 46% de sus ventas en el bloque USMCA (Estados Unidos, México y Canadá).

Este posicionamiento estratégico resultó fundamental cuando, a partir de marzo, el conflicto en Medio Oriente elevó el precio del Brent a los u$s100. En ese nuevo escenario, la rentabilidad de los pozos argentinos —que en febrero ya era robusta— saltó al 67% sin RIGI y hasta un impresionante 88% bajo el esquema de incentivos del RIGI. La Argentina entró así en el período de guerra con una capacidad productiva en expansión de largo plazo, donde el valor de las ventas de crudo pasó de u$s101 millones en febrero de 2021 a u$s321 millones en febrero de 2026, un crecimiento del 218%.

Infraestructura: la llave para capturar la renta extraordinaria de los u$s100

El salto de rentabilidad que proyecta la industria para los meses de marzo y abril, con un barril consolidado en los tres dígitos, depende de una variable crítica: la capacidad física de evacuar el crudo y el gas desde el corazón de la cuenca neuquina. Tal como reconoce la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía, la infraestructura se ha convertido en el verdadero cuello de botella para la próxima etapa de desarrollo, advirtiendo que la producción solo podrá crecer hasta donde los gasoductos y oleoductos lo permitan.

En este sentido, la reconfiguración del sistema gasífero y la aceleración de obras clave de transporte de petróleo resultan fundamentales para que Argentina no solo produzca, sino que logre colocar sus excedentes en el mercado mundial en el momento de precios máximos. El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y la expansión del Gasoducto Perito Pascasio Moreno (ex Néstor Kirchner) bajo iniciativa privada son los pilares que permitirán ampliar el saldo exportable de cara al segundo trimestre de 2026.

Vaca Muerta Oloeducto Sur (VMOS) tuberías

El impacto económico de la capacidad de transporte

El análisis técnico de Aleph Energy permite dimensionar el premio por contar con una red de transporte eficiente. En el escenario de marzo, con el Brent a u$s 100, la rentabilidad de un pozo petrolero promedio en Vaca Muerta salta al 67% sin RIGI y escala hasta un 88% bajo el esquema de incentivos. Sin embargo, esta captura de renta depende de la interconexión física y la disponibilidad de ductos.

De acuerdo con el informe de RICSA, para el año 2026 se proyecta un récord histórico de exportaciones energéticas por un valor de u$s 6.714 millones, superando ampliamente el máximo documentado de u$s 5.480 millones. Este incremento en la facturación total está traccionado por un volumen exportado que sigue en expansión de largo plazo, lo que confirma que el sector ha entrado en una fase de superávit estructural que solo se ve limitado por la logística.

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Comparativa de infraestructura y flujo exportable

La diferencia entre el escenario de febrero y el proyectado para marzo y abril radica en la agilidad del sistema para responder al shock externo. Mientras que en febrero la caída de precios internacionales comprimió ligeramente el resultado, el volumen productivo no se vio afectado.

La puesta en marcha coordinada de estas obras permitiría que Argentina incremente su capacidad de despacho justo cuando la rentabilidad es máxima. Si la infraestructura logra acompañar el ritmo de perforación (donde los pozos ya están produciendo acumuladas de 500 mil barriles en 3 años), el país no solo capturará el precio de u$s100, sino que consolidará un flujo de divisas que, según el CEO de YPF, Horacio Marín, alcanzará los u$s 37.500 millones anuales hacia la próxima década.