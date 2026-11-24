INAES: suspenden unas 3.000 cooperativas, la mayoría de trabajo, por no presentar documentación desde 2017 + Agregar ámbito en









Se trata de organizaciones a las que se adjudica intermediar puestos de empleo en funciones de baja calificación, en su mayoría con municipios.

El gobierno suspende el funcionamiento de 3000 cooperativas, en su mayoría de trabajo,

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dio de baja a unas 3.000 cooperativas, en su mayoría de trabajo, por no haber presentado actas de asambleas y estados contables, según consta en una resolución publicada en el Boletín Oficial. En el caso de las de empleo, se trata de organizaciones a las cuales se les adjudica intermediar puestos de baja calificación con municipios y comunas.

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"Se dispuso la instrucción de sumario a las entidades cooperativas que no habían dado cumplimiento a la presentación de documentación asamblearia y estados contables contemplados en los artículos 41, 48, 56 y concordantes de la Ley Nº 20.337 por el período comprendido entre el 1° de febrero de 2017 y el 12 de septiembre de 2024, no pudiendo realizar trámite alguno ante este Organismo, quedando suspendidas en su autorización para funcionar hasta tanto no cumplir con tales normas", dice la resolución.

Según el listado informado, hay 2.858 organizaciones que son puras de trabajo; 33 con modalidad mixta; 24 de vivienda, y 23 de provisión. Además hay 11 cooperativas agrarias y agroindustriales, y 4 cooperativas de consumo.

El listado completo de entidades suspendidas. El listado abarca las 24 jurisdicciones del país, encabezado por Buenos Aires (30,81%) y Capital Federal (6,70%), seguidas por Tucumán, (5,85%) Jujuy (5,75%), Santiago del Estero (5,75%) y Santa Fe (5,51%).

La Coordinación de Sumarios a Cooperativas y Mutuales de INAES informó que, sobre el total de 2.975 entidades sumariadas, sólo 965 fueron notificadas a través de TAD. Hay otras 2010 cooperativas que no pudieron notificarse de tal forma, respecto de las cuales se procedió a la notificación por publicación de edictos.

Las entidades alcanzadas pueden interponer los recursos administrativos y judiciales indicados en la resolución, entre ellos revisión, reconsideración, aclaratoria, alzada y el recurso judicial directo previsto en la Ley 20.337, dentro de los plazos aplicables a cada vía. El procedimiento tuvo origen en sumarios instruidos a cooperativas inscriptas durante 2022 que mantenían suspendida su autorización por la falta de presentación de documentación asamblearia y estados contables del período comprendido entre el 1° de febrero de 2017 y el 12 de septiembre de 2024.

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