Conciertos de Taylor Swift en Viena: el exjefe del Mossad reveló el rol de Israel para evitar una masacre + Agregar ámbito en









David Barnea aseguró que la inteligencia israelí colaboró con las autoridades austríacas para desarticular un plan terrorista que amenazaba con provocar cientos de víctimas durante las presentaciones de la artista en agosto de 2024. La investigación permitió identificar a los sospechosos y avanzar sobre la estructura de la célula involucrada.

El Mossad tuvo un rol clave para frustrar un atentado durante los shows de Taylor Swift en Viena. Gentileza - Diario Versión Final

La inteligencia de Israel tuvo un papel clave para evitar un atentado terrorista que podría haber causado cientos de víctimas durante los conciertos de Taylor Swift en Viena, en agosto de 2024. Así lo contó David Barnea, exdirector del Mossad, quien explicó que el organismo trabajó junto con las autoridades de Austria para investigar la amenaza, identificar a los sospechosos y evitar que llevaran adelante el ataque.

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La primera alerta fue detectada por los servicios de seguridad austríacos, que compartieron la información con Israel. A partir de esos datos, el Mossad colaboró en la investigación y consiguió avanzar en la identificación de los integrantes del grupo y en la reconstrucción de sus planes.

Barnea dio detalles sobre el operativo durante una cumbre organizada por European Leadership Network (ELNET). Allí resaltó la importancia de que los servicios de inteligencia de diferentes países compartan información y trabajen en conjunto para prevenir ataques terroristas. Según explicó, esa colaboración fue fundamental para evitar una tragedia que podría haber afectado a cientos de jóvenes.

La amenaza también tuvo consecuencias directas sobre la gira de la cantante. Los organizadores decidieron cancelar los tres conciertos que Taylor Swift tenía previstos en Viena como parte de su Eras Tour. La decisión generó preocupación entre sus seguidores, aunque luego se conocieron los motivos de seguridad que habían llevado a suspender los espectáculos.

Barnea advirtió sobre Irán y se anunció un documental sobre el atentado frustrado en los shows de Taylor Swift. Barnea alertó sobre Irán y el riesgo nuclear Durante su exposición, el exjefe del Mossad también habló sobre Irán y advirtió acerca de los riesgos que representa su programa nuclear. En ese sentido, instó a los países occidentales a prepararse ante la posibilidad de un nuevo conflicto militar con ese país y sostuvo que la situación no afecta únicamente a Israel, sino que también puede tener consecuencias para Europa.

Barnea consideró que las negociaciones diplomáticas no alcanzan para detener los objetivos nucleares de Irán y reclamó una respuesta más firme frente al régimen. “La amenaza hoy es contra Israel, mañana contra Europa”, afirmó. El intento de atentado y la investigación que permitió evitarlo también serán llevados a la pantalla. La historia llegará a través de un documental que, por ahora, tiene el título de "Taylor Swift Wien" y cuyo estreno está previsto para octubre de 2027. La producción estará a cargo de Andreas Pichler y Veronika Kaserer. En una primera etapa será presentada por la cadena alemana ZDF y luego tendrá distribución internacional.