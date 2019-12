Privados: doble indemnización paralizará contrataciones

Juan Luis Bour, economista de FIEL, descalificó la medida al señalar que “cuando se miran los datos a poco uno se da cuenta que el problema central en el mercado laboral cuando hay una recesión es que cae es la tasa de entrada porque nadie contrata”. “Cuando uno pone una restricción a la tasa de salida no está resolviendo el problema, por el contrario está dando una señal al que va a contratar de que lo piense diez veces antes de hacerlo. Esta es una medida política, se dice que es por 180 días”, agregó.

El economista Martín Tetaz indicó que el presidente Alberto Fernández “se asesoró mal”, al coincidir con Bour en que “la tasa de salida del mercado laboral es baja”. “No hay más despidos, en perspectiva histórica (de hecho hay menos despidos). El problema es que por la crisis no hay creación de empleo”, explicó, También advirtió que “condena a las pymes a perder mas dinero, hagan lo que hagan”, ya que según indicó “si mantienen un puesto que les está haciendo perder dinero, pierden más y si no lo mantienen, ahora pierden el doble que antes...”. Entre empresarios vinculados a la UIA se interpreta que el Gobierno procura con esto enviarle una señal a la CGT. La idea de que el proceso de destrucción de empleo llegó a su fin lo indica una encuesta del Ministerio de Trabajo de octubre. El 92,5% de las empresas indicó que esperaba mantener su dotación de personal en los próximos tres meses; el 4% cree que su dotación aumentará y el 3,5% espera que disminuya, lo que arroja un valor positivo de las expectativas netas del 0,5%.

Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y abogado laboralista, afirmó que “el camino de la doble indemnización es un camino que no resuelve el problema, porque al contrario, complica más y sobre todo a las pymes”. “Me parece que acá lo que hay que pensar más un seguro de desempleo que cubra las contingencias y no trasladar la responsabilidad de esta crisis”, indicó el empresario. Consideró que es un “paliativo” que el incremento del costo de despido solo abarque los viejos empleados, y no a los nuevos que se puedan incorporar en adelante. Pero advirtió que “la media de antigüedades que hay normalmente en una pyme del interior es alta y calcular esa indemnización evidentemente las pone en un callejón sin salida”. Al igual que las entidades del campo que no fueron informadas con anterioridad por el Gobierno del incremento de las retenciones a las exportaciones, Funes de Rioja dijo que la UIA tampoco fue anoticiada de la aplicación de la doble indemnización.