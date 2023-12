Inflación: supermercados rechazan productos por aumentos "desmedidos" de los proveedores

Desde las cámaras de supermercados comentaron a Ámbito que hoy la situación es "muy confusa". "Algunas empresas no entregan, otras mandan listas con precios exageradamente altos para cubrirse, hay de todo. Un indicio positivo es que el dólar no se disparo. Ahora lo que hay es un reacomodamiento de precios. Pero va a llevar tiempo y mucho sacrificio". La queja del sector es con los proveedores por aumentos desmedidos que decidieron no convalidar.